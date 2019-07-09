Эксперты обозначили актуальные проблемы в Украине и обсудили пути их решения (фото, видео)

Киев. 9 июля. УНИАН. Независимые эксперты предлагают ввести в Украине персональные мандаты для голосования на выборах, что повысит ответственность избирателей.

Об этом говорилось в ходе пресс-конференции в УНІАН, которая была организована представителями УМТК "Столица".

Журналист, независимый исследователь в публичной социологии, репрезентант группы Совместный Проект на тему «Позитивное развитие сценария в Украине: задачи, которые нужно выполнить» Александр Тертычный заявил: «Персональный мандат - это персонифицированный голос избирателя, который был подан за кандидата с правом в любой момент беспрепятственно его аннулировать. Мы предлагаем, чтобы каждый человек имел свой персональный мандат перед тем, как он вручит его доверенному лицу. Если доверенное лицо окажется нехорошим человеком, то право избирателя - немедленно отозвать свой голос, аннулировать его с соответствующими последствиями в Центральной избирательной комиссии. Если избранный депутат или партия теряет, например, 20% своих голосов, то автоматически теряется мандат. Назначаются досрочные выборы и начинается с начала».

Но эту технологию, акцентировал эксперт, можно использовать только при условии цифрового голосования, как это происходит в ряде стран, в частности, в Эстонии.

«Надо создать соответствующую IТ-систему для голосования, отзыва, отслеживания и прочее. И почти мгновенно эту систему включить, если воспользоваться информационными ресурсами государственных банков, поскольку большинство украинцев уже имеют счета - зарплатные, пенсионные, стипендиальные в банках. Там проводится точная идентификация. То есть технологически просто, чтобы каждый избиратель получил по одному голосу на каждый вид голосования», - заявил Александр Тертычный.

По его словам, нововведение вполне соответствует правам человека и нормам международного права, может органично быть имплементировано в законодательство, а положительными последствиями введения персонального мандата должны стать такие изменения, как то, что обман и подкуп избирателей станет нерентабельным, то есть общество заставит своих избранников стать честными.

«Конечно, это не сразу, не мгновенно произойдет. Но главное в том, что депутат знает, что его могут наказать за ложь. Других механизмов у нас столь же действенных я пока не знаю. Только с внедрением такой системы - персонификации мандата - начнется действительно массовое политическое просвещение, люди начнут понимать, что они делают и что из этого получается», - отметил эксперт.

Дипломат, победитель Всеукраинского конкурса «Народный президент» Василий Марушинец, информируя относительно изучения темы «Ретроспектива и перспектива. Украина и глобальный мир - точка отсчета сегодня», отметил, что внешняя политика является продолжением внутренней, и это должны помнить лица при власти и дипломаты.

«Когда наши руководители ездят за границу, ведут переговоры о предоставлении финансовой или иной помощи, то наши зарубежные партнеры смотрят, какова наша внутренняя политика, куда мы деваем деньги. Нам, чтобы обустроить и внешнюю, и внутреннюю политическую жизнь, надо принять срочные меры», - подчеркнул он.

В частности, по словам Марушинца, речь идет о снятии с регистрации в Министерстве юстиции всех антиукраинских, антигосударственных, промосковских политических партий и общественных организаций и прекращении их «подрывной деятельности».

Представитель «Международного Фонда экономических реформ в Украине» Владимир Мартынюк отметил, что сегодня Украине, чтобы выйти из политико-экономической стагнации, прежде всего нужно, в частности, восстановить фондовый рынок и провести земельную реформу. Также, по его словам, необходимо привести суд присяжных к мировым стандартам и создать двухпалатный парламент.

На пресс-конференции также была представлена тема «Украина, услышь Донбасс!». Представительница Гражданского движения народного сопротивления «Украина, которая борется», Народной группы «30 ноября», заслуженный работник социальной сферы и журналист Валентина Виноградова отметила важность понять причину конфликта на Донбассе. «Пока в Украине не понимают причину конфликта на Донбассе, до тех пор красная кровь людей будет красить черный уголь в кровавый цвет. 5 лет продолжается кризисный период конфликта. За эти годы никто из руководства государства не назвал конкретно, что там происходит. Говорят о войне, но ее не объявляют», - заявила Виноградова.

Кроме того, Валентина Виноградова акцентировала: "Народ Украины должен иметь право самостоятельно решать каким будет его будущее, иметь право избирать и своих священников, и свою власть. Если взять вопрос по земельной реформе, то она должна действовать исключительно в интересах граждан Украины, а не латифундистов. Сначала землю нужно национализировать, а потом реализовать так, чтобы право иметь земельный участок имел каждый украинец независимо от его материального достатка. Украина сегодня должна быть независимым унитарным государством, которое должно строить отношения со всеми странами мира, исходя из своих экономических и политических интересов. Украина должна сама решать свою государственную политику. Исходя из этого, переговоры по Донбассу должны происходить в Украине, а не за ее пределами. Все преступники которые сдали нашу землю должны понести наказание. Нужно приглашать к переговорам ООН, международное сообщество, пострадавших с Донбасса, матерей погибших и раненых на войне солдат, чтобы всем вместе решить проблемные и болезненные вопросы. Но делать это нужно именно в Украине. Все вопросы должны решаться исключительно с позиции интересов Украины".

Журналист USA Media Corporation, профессор психологии, председатель Ассоциации христианских организаций Африки Валентин Элиас отметил, что задача журналистов - это максимально доносить правду людям. Он предлагает всем независимым журналистам присоединиться к Международной ассоциации независимых журналистов, чтобы совместно доносить правду до общества и информировать, что происходит в мире.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/86898-press-konferenciya-v-unian-na-temu-pozitivnoe-razvitie-scenariya-v-ukraine-zadachi-kotorye-nuzhno-vypolnit.html