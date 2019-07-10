Немецко-украинский фонд и «Пиреус Банк МКБ» начали сотрудничество по кредитованию малого и среднего бизнеса (фото)

Согласно подписанному соглашению о партнерстве, «Пиреус Банк МКБ» может участвовать во всех программах фонда по поддержке финансирования малого и среднего бизнеса, некоторые из которых реализуются в сотрудничестве с инициативой Европейского Союза EU4Business.

Киев. 10 июля. УНИАН. Немецко-украинский фонд (НУФ) и «Пиреус Банк МКБ» подписали соглашение о партнерстве с целью совместной реализации программ фонда по поддержке финансирования малого и среднего бизнеса, часть из которых будет представлена в национальной валюте в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business.

Соответствующее соглашение подписали исполнительный директор НУФ Олег Стринжа и председатель правления «Пиреус Банк МКБ» Сергей Наумов на пресс-конференции в УНИАН.

«Немецко-украинский фонд отмечает высокую заинтересованность банков Украины к расширению кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства, которые доказали свою надежность и стабильность работы по результатам финансовых кризисов последних лет. Такую заинтересованность демонстрирует и «Пиреус Банк МКБ», с которым сегодня мы и подписываем соглашение о партнерстве», - отметил Стринжа.

По его словам, согласно подписанному соглашению о партнерстве, «Пиреус Банк МКБ» может участвовать во всех программах НУФ по поддержке финансирования малого и среднего бизнеса, некоторые из которых реализуются в сотрудничестве с инициативой Европейского Союза EU4Business.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель правления «Пиреус Банк МКБ» Сергей Наумов отметил, что партнерство с НУФ является важным этапом в стратегии банка, в работе которого основной фокус - это сектор малого и среднего бизнеса.

«Мы работаем на рынке Украины с 2008 года. Малый и средний бизнес занимает более 40% в работе нашего банка. Это и депозиты, и текущие счета. Также, мы предоставляем кредитные ресурсы, которые им необходимы, факторинг и овердрафты», - отметил он.

Наумов подчеркнул, что сотрудничество с НУФ позволит не только получить финансирования, но и позволит обмениваться информацией, исследовать рынок, развивать малый и средний бизнес.

«Также будущие заемщики «Пиреус Банк МКБ» смогут воспользоваться возможностью удешевления процентной ставки по своим инвестиционным кредитам благодаря сотрудничеству НУФ с местными органами власти. На сегодня действуют совместные программы НУФ с Киевской городской государственной администрацией, Тернопольской и Харьковской государственными областными администрациями, по которым предоставляется компенсация процентов на уровне 50% за счет средств местных бюджетов. Аналогичные программы в ближайшее время планируются к запуску в Киевской, Черкасской, Одесской и Ривненской областях», - сообщил он.

Также присутствовавший на пресс-конференции и. о. директора Немецко-украинского фонда Валерий Майборода отметил, что после подписания соглашения «Пиреус Банк МКБ» будет иметь доступ ко всем кредитным программам фонда.

«Сегодня работают четыре кредитные программы: микрокредитование, поддержка малого и среднего бизнеса в сельской местности, поддержка малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях и поддержка инвестиционных проектов. До конца этого мы планируем запустить программу энергоэффективности малых и средних предприятий», - отметил он.

Справка УНИАН. Немецко-украинский фонд был основан Кабинетом министров Украины, Национальным банком Украины и Немецким государственным банком развития KfW. Текущее управление деятельностью НУФ осуществляет Государственное учреждение Министерства финансов Украины «Офис администрирования проектов международного финансового сотрудничества».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/86937-press-konferenciya-v-unian-na-temu-nemecko-ukrainskiy-fond-i-ao-pireus-bank-mkb-podpisali-soglashenie-o-partnerstve.html