Количество женщин среди депутатов нового парламента может составить 15-18% - эксперты

Эксперты сообщили, что большинство политических партий, которым социологические службы прогнозируют победу на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля, во время формирования избирательных списков приняли во внимание принцип гендерного равенства.

Киев. 11 июля. УНИАН. Количество женщин среди депутатов нового парламента может составлять 15-18%, что превышает показатель Верховной Рады нынешнего созыва (12%) и первого созыва, где женщин было всего 3%.

Об этом координатор общественного альянса «Политическое действие женщин» Ирина Тишко сообщила на пресс-конференции в УНИАН, представляя исследование «Парламентские выборы 2019 и гендерное равенство в избирательном процессе».

По ее словам, большинство политических партий, которым социологические службы прогнозируют победу, при формировании избирательных списков приняли во внимание принцип гендерного равенства.

«Несмотря на то, что предыдущему парламенту не хватило политической воли ввести квоты в избирательном законодательстве, на этих выборах есть примеры того, как политические силы использовали внутрипартийные квоты и добрую волю, чтобы предоставить женщинам больше мест не только в целом в списках, но и в их проходных частях. Можно сказать, что это стало одним из признаков нынешних выборов», - отметила Тишко.

В частности, по ее данным, партия "Слуга народа" включила в избирательный список 65 женщин, что составляет чуть более 32% от общего количества кандидатов в списке.

"Европейская солидарность" ведет в парламент 29 женщин (28% списка).

Среди 176 кандидатов партии "Голос" 49 женщин - это почти 28% списка.

В списке "Батькивщины" из 206 человек - 61 женщина, а это почти 30%.

60 женщин из 184 кандидатов баллотируются по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", что составляет почти 33%.

«Партии более тщательно подходили к формированию проходной части списков, туда впервые за долгое время не попали женщины - звезды украинской эстрады. Это говорит о том, что медленно женщины отвоевывают свое влияние на политические процессы через активную профессиональную общественную и политическую деятельность», - подчеркнула Тишко.

При этом эксперт отметила, что все упомянутые выше политические партии не готовы рисковать и поддерживать женщин в мажоритарных округах: из 3 тыс. 164 кандидатов, участвующих в выборах в одномандатных округах, только 408 - женщины, а это около 13% кандидатов.

Больше всего женщин в одномандатных округах выдвинула «Европейская солидарность» - 24. На втором месте - «Батькивщина» (20 женщин). За ними следуют «Слуга народа» (19) и «Голос» (18).

Меньше всего женщин в ОИО баллотируется от «оппозиционной платформы - За жизнь» - 16.

От других политических партий баллотируются 76 женщин, а вот больше всего кандидатов в ОИО самовыдвиженцы - их количество достигает 235 человек.

Всего же в новый парламент баллотируются 1316 женщин-кандидатов - как по спискам партий, так и в мажоритарных округах. Итак, женщины составляют почти 23% от общего количества кандидатов.

В то же время эксперт по недискриминации Центра прав человека ZMINA Ирина Виртосу напомнила, что партии, которые придерживались гендерных квот при формировании списков, могут ожидать финансовую поддержку государства.

«Украинские квоты работают по методу пряника. Дополнительное финансирование от государства на свое развитие получают те партии, которые придерживаются представления 30% и больше женщин в парламенте. В целом речь идет о солидной сумме. В этом году ожидается около 60 миллионов гривен (10% от всего финансирования партий из госбюджета). Эти деньги будут распределены между партиями, которые фактически пройдут в Верховную Раду, имея в своем списке треть депутаток», - сказала Виртосу.

В этом году, согласно предварительным оценкам и рейтингам партий, на дополнительную поддержку от государства могут рассчитывать партии «Европейская солидарность» и «Голос» - около 30 млн грн каждая.

После парламентских выборов 2014 года дополнительное финансирование из госбюджета за соблюдение гендерной квоты получила партия «Объединение «Самопомич», от которой в Верховную Раду были избраны 8 женщин из всего 26 народных депутатов в списке (31%).

Вместе с тем правозащитники отмечают, что речь идет не только о количестве женщин в Верховной Раде, но и о вовлеченности женщин в процессы принятия решений. По мнению экспертов, существует необходимость в продвижении гендерного равенства в парламенте, но на пути процесса объединения защитниц и защитников женских интересов может стать разная партийная идеология.

Как отметила председатель общественной организации «Лига защиты прав женщин «Гармония равных» Александра Голуб, новый парламент должен обеспечить комплекс стратегических решений: равный доступ женщин и мужчин к экономическим ресурсам, противодействие сексизму и домашнему насилию.

««Нужно создать условия для равноправного представительства обоих полов во власти. Это введение не менее 30-процентной квоты для одного из полов в наблюдательных советах государственных предприятий и действенные санкции за несоблюдение политическими партиями 30-процентной гендерной квоты в своих списках на выборах. Отдельным блоком стоит рассмотреть усиление ответственности медиа и рекламистов за сексистский контент», - сказала Голуб.