Активисты и правозащитники заявляют о саботаже развития спорта в Песковской ОТГ после передачи ей отреконструированного за внебюджетные средства спорткомплекса (видео)

Правозащитники и представители общественного движения заявляют, что ситуация продолжается около 2,5 лет, и за это время спортивные объекты пришли в неудовлетворительное состояние, у спортсменов возникли проблемы с проведением тренировок.

Киев. 12 июля. УНИАН. Активисты заявляют, что после передачи реконструированного за средства мецената «Песковского Спортивного Центра» объединенной территориальной громаде начался саботаж развития спорта со стороны местных властей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН относительно ситуации со Спортцентром заявили: правозащитник, председатель общественной организации «Пісківка Спортцентр» Владимир Луцков и правозащитник, член Координационного совета «Общественного движения спортсменов Украины» Михаил Гончаренко.

Как отметил Луцков, центр создавался с 2007 г. и на сегодняшний день в нем функционируют зал бокса, зал пауэрлифтинга, два футбольных поля - с травяным и с искусственным покрытиями, оборудованные раздевалки для спортсменов, парк для отдыха людей, общежитие для проживания спортсменов и тренеров.

«Все условия есть, и цель только одна – предоставить возможность подрастающему поколению развиваться, заниматься спортом, чтобы они могли строить свое будущее и развивать нашу Украину и показывать себя на всех аренах мирового масштаба. Все это финансируется полностью меценатом», - сказал он, отметив, что все переезды, экипировка и т.д. финансируются одним человеком без помощи властей.

Как отмечалось, в этом центре были организованы бесплатные занятия спортом более 300 детей, причем под руководством профессиональных тренеров.

«Но столкнулись с тем, что власть начала активно вмешиваться в жизнь спортивного центра», - отметил Луцков.

По его словам, проблемы начались именно после того, как была создана Песковский объединенная территориальная громада и ей передали бесплатно спортивный центр.

Луцков настаивает, что руководитель ОТГ не желает помогать развивать центр, а хочет «взять все эти здания, которые были построены для детей, под свой контроль, чтобы их сдавать профессиональным командам все за определенную плату».

По его словам, в частности, создаются такие условия, чтобы тренеры и спортсмены не могли проживать в общежитии и проводить тренировки в спортзалах, например, отрезают здание от света или исчезает инвентарь, без которого невозможно проводить подготовку спортсменов.

«Мы вынуждены говорить об этой ситуации, поскольку за последние несколько лет сложилась неординарная ситуация. Права людей грубо нарушаются. Потому что громаде бесплатно был передан здоровенный комплекс, который на сегодняшний день стоит миллионы долларов ... и если сейчас сделать мониторинг по Киевской области, то это (указанный спортивный центр) уникальное явление, потому что не знаю других таких крупных сооружений, таких больших вложений именно в спорт. И у нас есть результаты - есть спортсмены, которые прославляют Украину, выступая на чемпионатах мира. Но вместо того, чтобы сказать спасибо, поддержать, нас саботируют», - отметил Гончаренко.

Это мнение поддержал общественный деятель, координатор «Гражданского движения спортсменов Украины» и председатель Федерации бокса Киевской области Константин Калашников.

«По моему мнению, я вижу две реальные проблемы. Первая - это социальная, связанная с развитием детей и молодежи. И вторая - это угроза того, что финансирование нашего спортцентра может стать невозможным, потому что человек, который живет уже 12 лет в Канаде, имеет отсюда кучу проблем, и когда-нибудь его терпение может лопнуть», - сказал Калашников.

Мастер спорта международного класса по становой тяге, тренер по пауэрлифтингу Руслан Тимошенко отметил, что такая ситуация негативно влияет на ход подготовки спортсменов, которые уже сегодня представляют Украину на международных аренах.

По словам Гончаренко, активисты и спортсмены имеют алгоритм действий для отстаивания своих интересов.

«Сейчас у нас идет очень много судов, открыто много дел, мы будем их лоббировать дальше, чтобы власть отвечала за те незаконные действия, которые произошли», - отметил правозащитник.

Вместе с тем он заверил в готовности сотрудничать с властью и предлагать механизм решения конфликта.

«Как вариант была договоренность подписать соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения - документарно закрепить позиции - что мы занимаемся спортом, у нас есть финансирование за счет меценатства, развиваем спорт. На сегодняшний день соглашение не подписано. Выход есть, но искусственно создаются проблемы, чтобы этот выход никогда не нашел своего завершения. Мы предлагаем диалог», - сказал Гончаренко.

В пресс-конференции также приняли участие спортсмены: чемпионка Всемирных игр по единоборствам среди школьников "Combat Games" Амина Мухамед; мастер спорта международного класса по тяге, тренер по пауэрлифтингу Руслан Тимошенко; тренер по вольной борьбе Сергей Плисенко.