Украинские врачи не защищены при рассмотрении медицинских дел в судах - Ассоциация частных медучреждений Украины (видео)

Представители медицинского сообщества требуют на законодательном уровне определить понятие "медицинская ошибка", разработать систему регистрации профессиональных ассоциаций, имеющих право классификации медицинских ошибок, а также ввести обязательное страхование профессиональной ответственности медработников в Украине.

Киев. 15 июля. УНИАН. Украинские врачи не защищены при рассмотрении медицинских дел в судах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили члены Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, а также представители государственных медицинских учреждений.

По словам генерального директора роддома "Лелека", директора клиники репродуктивной медицины "Надежда" Валерия Зукина, развитие системы здравоохранения Украины и дальнейшее ее реформирование невозможно без совершенствования законодательной базы в юридических аспектах медицинской практики.

"Основными проблемами, которые сегодня вызывают внимание со стороны медицинского сообщества и дают в том числе необоснованные приводы для разночтения "дел против врачей", являются: отсутствие юридического определения понятия "медицинская ошибка", проблема незащищенности врачей в целом и, в том числе, при наступлении медицинской ошибки, автоматическая "криминализация" ответственности врача, часто еще до рассмотрения дела в суде, а также очень низкий уровень привлечения профессиональных медицинских сообществ к рассмотрению "медицинских дел", - сказал он.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением внутренней патологии беременных Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной Академии медицинских наук Украины Владимир Медведь привел статистику судебных дел против врачей с 2007 по 2016 год включительно.

По его словам, за 10 лет были вынесены приговоры по 133 уголовным делам, где ответчиками выступали врачи или медицинские учреждения, из которых 119 - обвинительные, а только 14 - оправдательные.

Согласно статистическим данным, в Соединенных Штатах Америки, по словам Медведя, суды только в 3% случаев принимали сторону истцов, а в остальных 97% - поддерживали врачей.

"В паре врач-пациент, пациент гораздо больше имеет прав, чем врач. Он может отказаться от лечения, не выполнять рекомендации и прочее. А врач - нет", - отметил Медведь.

По словам руководительницы группы правового обеспечения медицинской практики ГК "Мать и ребенок" Людмилы Кириленко, в Украине в отношении врачей действует так называемая презумпция виновности, поэтому медработники должны доказывать отсутствие своей вины, а единственным средством доказательства в суде является заключение судебно-медицинской экспертизы.

Кириленко подчеркнула, что в таких случаях целесообразно было бы больше привлекать профессиональные медицинские сообщества и ассоциации при рассмотрении "медицинских дел".

Председатель правления Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, исполнительный директор Медицинского Центра Святой Параскевы Дмитрий Левченко отметил, что сегодня Минздрав не имеет объективной информации о качестве медицинской помощи в Украине, так как сейчас вопрос такого качества рассматривается только через призму уголовной ответственности.

"Мы готовы стать площадкой для диалога профессиональных ассоциаций, которые смогут всесторонне изучить каждый случай, ставший предметом судебного разбирательства... Мы призываем профессиональные медицинское и медийное общество и исполнительную власть объединиться для того, чтобы получить результат, где медицинские ошибки или сложные медицинские кейсы будут рассматриваться профессиональными сообществами, а после того будут применяться меры, которые позволят обществу получить доверие к врачу, а врачам давать лучший результат", - сказал Левченко.

Он также выразил надежду, что новый парламент как можно скорее рассмотрит законопроект №8250 о врачебном самоуправлении.

В свою очередь Зукин отметил, что Ассоциация частных медицинских учреждений, а также ряд представителей государственных медицинских учреждений, считают, что необходимо определение на законодательном уровне медицинской ошибки как непреднамеренного вреда пациенту врачом и другими медицинскими работниками, введение классификации медицинских ошибок для возможности определения случаев профессиональной халатности и невежества, а также разработку систему регистрации профессиональных ассоциаций, имеющих право классификации медицинских ошибок.

По словам Зукина, ассоциация также выступает за введение запрета на публикацию в СМИ материалов о медицинских трагедиях без комментариев профессиональных ассоциаций, а также за восстановление нормативной базы клинических протоколов.

"Это трагедия, что у нас ликвидирована национально-нормативная база медицинских протоколов, а вместо нее введено прямое пользование англоязычными гайдлайны, которые не идентичны друг другу... Эта база защищала бы и врача, и пациента. Ведь для пациента не будет принципиальным, к какому врачу он попадет, если врачи действуют по соответствующим алгоритмам. Кроме того, соответствие действий врача протоколу защищает и его", - подчеркнул Медведь.

Кроме того, представители ассоциации требуют ввести обязательное страхование профессиональной ответственности медработников в Украине, которые на сегодняшний день никак не защищены.

"В Украине этот вид страхования не предусмотрен законодательством... Но он очень актуален сейчас, потому что все цивилизованные страны мира приняли этот курс. Что это дает для пациента и для врача? Во-первых, врач защищен, если он что-то сделал неправильно, но не нарочно и при отсутствии небрежности и халатности, он знает, что его пациент будет защищен, и в случае обращения с этим вопросом, пациент получит компенсацию. Что происходит у нас? Молодое поколение, которое собирается работать в лечебном деле, не имеет этой защищенности и эмигрирует за границу", - отметила Кириленко.