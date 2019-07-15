Кандидат в депутаты Александр Юрченко обратился в полицию в связи с подкупом и незаконной агитационной агитацией на его округе № 211 (фото, видео)

Юрченко призвал правоохранительные органы обратить внимание на это дело и принять соответствующие меры, взять списки и вызвать людей на допрос.

Киев. 15 июля. УНИАН. Общественный активист, кандидат в народные депутаты в одномандатном мажоритарном округе №211 Александр Юрченко обратился в правоохранительные органы из-за массового подкупа избирателей и незаконной агитационной агитации на его округе.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что накануне, в сети появились материалы, в которых содержится информация о людях, которые получили средства от выдвиженца партии «Европейская солидарность» Владимира Прокопива в предвыборной кампании 2019 года. В частности, было обнародовано видео, на которых люди, не зная, что их снимают, утверждали, что являются агитаторами партии Прокопива и за свою работу получали «мотивацию» в размере 1 тыс. грн. На одном из видео четко видно женщину, которая подтверждает, что выступала, как «волонтер» от партии Прокопива и знала, что подкуп голосов карается законом, но, тем не менее, согласилась. Она подтвердила, что получила выплату дважды по 1 тыс. грн.

В связи с этим, как отметил Юрченко, он подал заявление в отдел полиции на проверку факта преступления.

«Я хотел бы публично обратиться в Министерство внутренних дел Украины и лично к Арсена Авакова, чтобы он взял на персональный контроль это дело. Мы не будем закрывать глаза на те вещи, которые годами происходили в Украине», - отметил он.

Юрченко также призвал правоохранительные органы обратить внимание на это дело и принять соответствующие меры, взять списки и вызвать людей на допрос.

«Также, я хочу, чтобы на это обратили внимание Центральная избирательная комиссия Укараины, потому что кандидат, который подозревается в скупке, не должен участвовать в выборах. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. На этот раз никто не закроет глаза и не откладывает дело в дальний ящик. Мы не имеем права сидеть сложа руки. Мы очистить государство от коррупционеров и мародеров, от взяточников и лицемеров», - подчеркнул Юрченко.

Управляющий партнер Mitrax Attorneys at law, адвокат Кирилл Фесиков отметил, что после анализа этой информации, стало понятно, что есть основания для обращения в правоохранительные органы.

«И считаем, что необходимо квалифицировать данные деяния как преступные, а именно по части 3 ст. 157 и части 4 ст. 160 - подкуп и препятствование избирательному процессу ... Мы также обратились в Службу безопасности Украины и ждем ответную реакцию, поскольку считаем, что к созданию данной сетки имеют отношение лица, имеющие соответствующие властные полномочия на сегодняшний день», - подчеркнул адвокат.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/87141-press-konferenciya-v-unian-na-temu-massovyy-podkup-izbirateley-na-odnomandatnom-izbiratelnom-okruge-211-kieva.html