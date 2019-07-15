ГО "Бизнес-Варта" и представители бизнеса обратились в ГБР для проверки причастности главы Минюста к созданию схем по завладению бизнесом и активами путем манипуляций с госреестрами (видео)

По мнению заявителей, министр не мог не знать о существовании этих схем, однако способствовал их существованию.

Киев. 15 июля. УНИАН. Представители бизнеса и общественной организации «Бизнес-Варта» подготовили совместное заявление в Государственное бюро расследований о совершении министром юстиции Павлом Петренко преступлений в сфере государственной регистрации, а именно – о его участии в схемах по завладению бизнесом и активами путем доступа к государственным реестрам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат «Бизнес-Варты» Андрей Наход.

«Бизнес считает, что чиновники Министерства юстиции под видом реформирования регистрационной службы и других служб, которые работали при Министерстве юстиции в виде отдельных департаментов, под видом децентрализации и демонополизации так называемых административных публичных услуг в сфере государственной регистрации содействовали и создали такие нормативно-правовые условия и такие нормативно-правовые акты, которые дают возможность беспрепятственно совершать преступные перерегистрации, четко понимая, что не будут никогда наказаны», - сказал он.

Также, по словам юриста, была организована еще одна преступная схема – по вымогательству денег с предпринимателей за законное «возвращение» в реестр прав собственности.

В качестве основного аргумента виновности министра Наход назвал тот факт, что Петренко возглавляет Минюст с 2014 года, причем именно он курировал так называемую реформу регистрационной службы.

«Министр юстиции не может не знать, что происходит с этой так называемой реформой, министр мог не знать, что это преступная схема, министр юстиции не может не слышать этих постоянных конференций, уголовных дел, призывов разобраться в том, что происходит в этой сфере», - сказал юрист.

Как добавила директор «Бизнес-Варты» Ольга Матвеева, помимо озвученного заявления, которое должны передать в ГБР сегодня, подготовлены обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

«В одном из обращений мы перечислили всех регистраторов, коммунальные предприятия, а также нескольких нотариусов, которые задействованы в схемах незаконной перерегистрации. Мы просим, чтобы президент Украины обратился в Министерство юстиции с просьбой провести проверку этих лиц и предприятий», - сказала она.

В мероприятии приняли участие: Ольга Матвеева, директор ГО «Бизнес - Варта»; Андрей Наход, адвокат ГО «Бизнес - Варта»; Иван Мирошниченко, Глава Совета ГО «Бизнес - Варта»; Алексей Кулагин, директор ООО "Омокс", ЖК "Чайка"; Александр Строгий, основатель ФГ "Строгого О.Ф."; Анатолий Гайворонский, Глава Ассоциации фермеров Днепропетровщины; Рубен Арутюнов, Киевский предприниматель; Василий Доценко, представитель владельца ООО «НЕСТ», ООО «Братский маслопрессового завод»; Владимир Полевой, главный редактор журнал «Бизнес»; Любовь Здоровецкая, ООО "ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВЫЙ ДОМ-ЛС"; Владислав Сидоренко, журналист.