Экологи подали иск в суд на Кабмин с требованием запретить санитарные рубки леса в заповедниках

Киев. 31 марта. УНИАН. Общественная организация «Киевский эколого-культурный центр» и общественная эколого-правовая организация «Экоправо-Киев» подали иск в суд на Кабинет министров Украины с требованием запретить санитарные рубки леса в заповедниках и заповедных зонах.

Об этом юрист организации «Экоправо-Киев» Галина Левина заявила на пресс-конференции УНИАН.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, из-за рубки леса в заповедниках и заповедных зонах страдает 122 вида, занесенных в Красную книгу Украины (89 видов фауны и 33 вида растений), но это не останавливает директоров заповедников, которые получают от продажи древесины неплохую прибыль.

«В 2013 году в 10 лесных природных заповедниках Украины (вместе с Крымом) рубки леса были проведены на площади более 500 га. В 2013 году в Карпатском биосферном заповеднике вырублена древесина на площади 430 га. В среднем в одном национальном парке рубится лес на площади 434 га», - отметил он.

Также Борейко сообщил, что «в Галицком национальном парке, в заповедной зоне планируется провести очистку леса от захаращенности на площади 24 га, в Сколевских Бескидах, в заповедной зоне планируется провести «рубки ухода» на площади 314 га, выборочные санитарные рубки на площади 1175,1 га, сплошные санитарные рубки на площади 408,4 га, «рубки реконструкции» на площади 283,7 га, очистку леса от захламленности на площади 194,8 га».

В свою очередь Левина заявила, что «в марте 2015 года общественная организация «Киевский эколого-культурный центр» и общественная эколого-правовая организация «Экоправо-Киев» обратились с иском в Окружной административный суд города Киева, иск был адресован Кабинету министров Украины».

«Свои требования мы ставили так, чтобы были запрещены санитарные рубки леса и чтобы была прекращена любая борьба с захаращенностью в лесах на уникальных территориях природно-заповедного фонда», - подчеркнула юрист.

Она отметила, что «детально правила осуществления санитарных рубок и ликвидации захаращенности прописаны в основных нормативных документах правительства. 12 мая 2007 года постановлением №724 Кабмином были утверждены «Правила улучшения качественного состава лесов», которыми разрешены различные виды рубок в заповедниках, заповедных урочищах и заповедных зонах национальных парков. Также постановлением Кабмина от 27 июля 1995 года №555 утверждены «Санитарные правила в лесах Украины»».

«В своем иске мы не выступаем против прекращения санитарных рубок и ликвидации загроможденности во всех лесах Украины. Мы говорим о том, что это должно быть прекращено на особо уникальных территориях, за которые наше государство, в соответствии с национальным и международным законодательством, взяло на себя обязательства сохранять эти территории. Речь идет о всех территориях природных заповедников, заповедных зон национальных природных парков, заповедных зон биосферных заповедников, заповедных зон региональных ландшафтных парков. Эти территории должны сохраняться в естественном состоянии», - отметила Левина.