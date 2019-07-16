Компания «Макотрейдинг» запустила сервис «Таможенный пульс» для борьбы с коррупцией на таможне и защиты прав «белого» бизнеса (фото, видео)

По словам представителя компании, необходимость в создании такой группы возникла в связи с тем, что существующие сегодня сервисы фискальной службы по работе с клиентами не предоставляют свои услуги на должном уровне.

Киев. 16 июля. УНИАН. Предоставляющая таможенно-брокерские и экспедиторские услуги украинская компания «Макотрейдинг» совместно с другими экспедиторами и брокерами создала общественную инициативу «Таможенный пульс» с целью борьбы со злоупотреблениями в таможенных органах и защиты прав «белого» бизнеса.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора компании «Макотрейдинг» Виктория Пикшрене, «Таможенный пульс» также будет способствовать установлению лучшей коммуникации между бизнесом и Государственной фискальной службой (ГФС) в целях улучшения работы таможенных органов.

«Мы собрали инициативную группу и хотим сегодня презентовать рынку систему под названием «Таможенный пульс». Мы создали инициативную группу на странице в сети Facebook, где любой участник может подать заявку на регистрацию и после подтверждения оставить свой запрос или жалобу на работу таможенных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы импортеры и брокеры получали решение своих проблем», - сказала Пикшрене.

По ее словам, необходимость в создании такой группы возникла в связи с тем, что существующие сегодня сервисы ГФС по работе с клиентами не предоставляют свои услуги на должном уровне. В частности, речь идет об автоматизированной системе анализа и управления рисками при осуществлении таможенного контроля (АСАУР) и таможенном сервисе «Пульс».

«Сервис «Пульс» должен работать с целью получения информации о проблеме, которая случилась при оформлении, и в течение суток разъяснить причины ее возникновения и пути решения проблемы. К сожалению, на сегодня сервис так не работает, а больше как колл-центр, там сидят представители таможенных органов, принимают входящие жалобы и на этом все заканчивается», - отметила представитель экспедиторской компании.

Пикшрене также сообщила, что 15 июля компания «Макотрейдинг» вместе с другими активистами провела акцию протеста под стенами Офиса президента, Министерства финансов и Фискальной службы, результатом которой стало назначение совещания с руководством таможни на 18 июля.

«На этом совещании мы хотим предложить внести изменения в работу таможенного сервиса «Пульс» и хотим получить одобрение на создание нашей инициативной системы «Таможенный пульс». Мы видим ее реализацию в форме рабочей группы, куда будут входить также сотрудники таможенных органов», - сказала Пикшрене, добавив, что данная группа будет функционировать «вне зависимости от полученного ответа в четверг на совещании».

Как сообщал УНИАН, в начале июля заместитель директора компании «Макотрейдинг» Виктория Пикшрене заявила, что длительная задержка контейнеров с товарами на Одесской таможне приводит к недостачам и порче, на что жалуются экспедиторы и брокеры. По словам экспедиторов, работающих на Одесской таможне, от "белого" бизнеса требуют взятки, искусственно создают препятствия и блокируют работу украинских предприятий.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/87162-press-konferenciya-v-unian-na-temu-obshchestvennaya-iniciativa-tamozhennyy-puls-budet-borotsya-so-zloupotrebleniyami-na-tamozhne-i-zashchishchat-prava-belogo-biznesa.html