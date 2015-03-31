В Центре исследования общества подчеркивают необходимость совершенствования государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц

Киев. 31 марта. УНИАН. Директор Центра исследования общества Тарас Доронюк подчеркивает необходимость совершенствования государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Доронюк заметил, что эксперты Центра при поддержке Международного фонда "Возрождение" в течение более четырех месяцев проводили анализ соответствия государственной политики защиты внутренне перемещенных лиц международным стандартам, которые предложены в Национальной рамке ответственности относительно ВПЛ.

В этих анализа отмечается, что по состоянию на конец февраля в Украине было зарегистрировано 1 млн 92 тыс. 405 внутренне перемещенных лиц.

«На конец марта, это новейшие данные, которые мы можем озвучить, - это практически 1 млн. 200 000 внутренне перемещенных лиц», - сказал Доронюк.

Учитывая данные на конец февраля, доля зарегистрированных ВПЛ составляет 2,4% от общего количества населения Украины, отметил Доронюк. Из этого количества лиц, по приблизительным оценкам, 20 тыс. - из Крыма и более 1 млн 70 тыс. - из восточных областей Украины. При этом около 60% ВПЛ - это пенсионеры, 23,1% - трудоспособные лица, 12,8% - дети и 4,1% - инвалиды, говорится в анализе. В то же время, отмечается, что в целом вынужденными мигрантами являются 3,9% населения Украины.

«Мы попытались показать, что именно системности в принятии решений и системности по выработке именно политики относительно внутренне перемещенных лиц в настоящее время в Украине нет», - сказал он.

Доронюк отметил, что важным элементом анализа является выработка долгосрочной стратегии относительно ВПЛ.

«Это, к сожалению, не делается. Мы набор разорванных нормативных актов, мы набор вещей, которые мы не можем вписать в некую общую рамку политики относительно внутренне перемещенных лиц», - подчеркнул он.

При этом, Доронюк отметил отсутствие единого института, который отвечал бы за ВПЛ и работу с этими лицами.

«Не создан еще такой институт. Есть несколько органов, которые частично отвечают за тот или иной элемент выработки политики. Это и Министерство социальной политики, это и Государственное агентство по восстановлению Донбасса. Однако нет какого-то единого органа в формате министерства или агентства, непосредственно какого-то профильного вице-премьера, который бы координировал эту работу», - сказал он.

В свою очередь аналитик Центра исследования общества Андрей Солодько заметил, что системности решения проблем ВПЛ мешает военный конфликт, отсутствие расчетов по финансовому аспекту интеграции, а также отсутствие комплексной политики в отношении ВПЛ.

Он сообщил, что Центр исследования общества разработал для правительства ряд рекомендаций, учитывая рекомендации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Так, эксперты считают необходимым переходить от существующих мер неотложного реагирования к долговременным решениям, позволяющим ВПЛ интегрироваться и обустроить жизнь в новых местах проживания. Предлагается также определить, создать институт с достаточным инструментарием для аккумулирования всех ресурсов в этом поле или хотя бы координации работы.

Кроме того, эксперты Центра рекомендуют властям активизировать работу над программами, не предусматривать больших затрат из госбюджета, но способствовать экономической активности ВПЛ.

«Первоочередным шагом, мы считаем, что может быть государственная программа по трудоустройству. Потому что трудоустройство наряду с обеспечением жильем - это две самые острые проблемы, стоящие перед внутренне перемещенными лицами, приезжающими с востока или Крыма », - сказал Солодько.

Также эксперты Центра отмечают активизацию сотрудничества правительства с международными донорами по целевой помощи для покрытия первоочередных потребностей и предоставления финансовой помощи с целью развертывания инфраструктурных проектов.

Кроме того, эксперты подчеркнули необходимость разумного использования и перераспределения имеющихся ресурсов, особенно для регионов с большим количеством ВПЛ.

Рекомендуется также применять индивидуальный подход при решении проблем ВПЛ с учетом потребностей отдельных категорий лиц и специфики различных регионов расселения.

*** В 2004 году в рамках совместного проекта Brookings и Университета Берна была разработана Национальная рамка ответственности относительно ВПЛ.

Документ содержит 12 принципов, на основе которых осуществляется оценка ситуации с ВПЛ в конкретной стране. Эти принципы охватывают весь спектр задач, в соответствии с которыми может осуществляться оценка развития той или иной страны в улучшении положения ВПЛ.

Среди этих принципов: предотвращение перемещения и минимизация его негативных последствий, повышение осведомленности по проблеме в общих масштабах, сбор данных о количестве и положении ВПЛ, организация обучения относительно права ВПЛ, создание юридических механизмов для защиты прав ВПЛ, разработка национальной политики относительно ВПЛ, создание институтов , отвечающих за решение проблем ВПЛ, поощрение национальных правозащитных групп к привлечению ВПЛ к их работе, обеспечение участия ВПЛ в принятии решений, поддержка системного решения проблем ВПЛ, привлечение достаточных ресурсов для решения проблем и сотрудничество с международными институтами, если национальных ресурсов недостаточно.