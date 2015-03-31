Общественные активисты требуют отменить повышение тарифов на газ и тепло для населения

Киев. 31 марта. УНИАН. Группа общественных активистов считает необоснованным и требует отменить повышение с 1 апреля тарифов на природный газ и теплоснабжение для населения, которое закреплено в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела.

«Мы требуем от властей остановить постановление №583 НКРЭКУ, провести общественные слушания, привлечь экспертов, и если повышать цену, то только адекватно, чтобы украинцы могли платить», - сказал Секела, добавив, что уже создана инициативная группа, которая подала иск в суд на решение регулятора.

При этом Секела отметил, что после введения новых тарифов среднестатистическая украинская семья будет получать счет на 5,5-6 тыс. грн, что является неподъёмным в текущих экономических условиях в стране.

По его словам, сверхплатежи вследствие роста тарифов пойдут мимо бюджета и будут разворовываться газодобывающими компаниями, которые заявляют о высокой себестоимости добычи газа в Украине, что является неправдой.

«Большинство газодобывающих компаний контролируется «семьей» Януковича, Ахметовым и Фирташем, а лишь 10% - другими людьми», - подчеркнул Секела.

По мнению присутствовавшего на пресс-конференции директора департамента ЖКХ Запорожского горсовета Валерия Безлепкина, у Нацкомиссии не было оснований для повышения тарифов на газ.

«Мы должны понимать, что «Нафтогаз» добывает около 89% газа в стране, а его стоимость - около 1 тыс. грн за тысячу кубометров... Почему цены взлетают с 1 тыс. грн до 7 тыс. грн?» - возмутился Безлепкин, подчеркнув, что новые тарифы приведут к резкому обеднению населения, а выделенных государством субсидий на всех потребителей не хватит.

Безлепкин считает, что сбалансировать дефицит «Нафтогаза», чего требует Международный валютный фонд, можно было путем повышения цены на газ всего на 53%, а не в 3-6 раз. При этом он подчеркнул, что дефицит «Нафтогаза» в 29,8 млрд грн можно было бы с лихвой перекрыть за счет возврата всех долгов частных компаний перед госхолдингом, а также благодаря увеличению эффективности работы госкомпании.

«Group DF (холдинг Дмитрия Фирташа – УНИАН) должна госкомпании «Газ Украины» (входит в "Нафтогаз Украины" – УНИАН) 9,3 млрд грн… Предприятия теплокоммунэнерго должны около 21 млрд грн… Где эти деньги – это проблемы «Нафтогаза», а не населения Украины. Если отнять эти суммы, мы получим уже профицит в 1 млрд грн», - сказал Безлепкин.

Его поддержал главный редактор журнала «Криминальное чтиво» Владислав Якушев. По его словам, облгазы, большинство которых контролирует группа Дмитрия Фирташа, выводят деньги незаконным путем и искусственно создают долги перед госкомпаниями.

«В 2013 году «Львовгаз» счел необходимым положить 100 млн грн на депозит в банк «Надра», который уже был под руководством временной администрации. На 2014 год долги облгаза перед НАКом как раз были 100 млн грн, а деньги из банка забрать было уже невозможно. В это же время «Львовгаз» покупает у своей управляющей компании «Газтек» облигации на 81 млн грн с погашением в 2026 году», - рассказал о вопиющих схемах вывода денег в облгазе Якушев.

При этом Безлепкин отметил, что такие же схемы используются во всех облгазах, подконтрольных Фирташу.

Директор юридической фирмы «БЛИЦ» Ирина Хижняк, которая также присутствовала на пресс-конференции, заявила о несоответствии решения о повышении тарифов действующему законодательству. По ее словам, проведенный анализ принятия данного постановления свидетельствует о том, что можно добиться его отмены в судебном порядке, однако тут активисты столкнулись с затягиванием в регистрации иска.

«17 марта мы обратились в административный суд города Киева с иском ... Согласно Кодексу административного судопроизводства, суд должен в течение трех дней решить вопрос об открытии производства, отказать или предоставить срок на устранение недостатков, но в настоящее время постановления об открытии производства мы не имеем», - подчеркнула Хижняк.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, своим постановлением №583 от 3 марта 2015 года повысила большинство тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 апреля. Так, тариф на электроэнергию вырастет в среднем на 19% и еще в 3,5 раза - до марта 2017 года, на тепло - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. При этом минимальный тариф на газ для населения вырастет в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.