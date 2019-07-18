Кандидат в народные депутаты Марьяна Безуглая призывает правоохранителей, ЦИК и президента обратить внимание на информацию о «сетке» по подкупу избирателей в округе №217 в Киеве (фото, видео)

Марьяна Безуглая просит избирателей не продавать свои голоса.

Киев. 18 июля. УНИАН. Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №217 в Киеве Марьяна Безуглая призывает правоохранителей, Центральную избирательную комиссию и президента обратить внимание на информацию о «сетке» по подкупу избирателей в её округе.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не будем больше терпеть эти коррупционные «грязные» схемы. Пора положить этому конец. Мы обращаемся к правоохранительным органам, членам ЦИК, к (министру внутренних дел Арсену) Авакову и президенту Владимиру Зеленскому: обратите внимание на эту критическую ситуацию, которая сложилась в нашем округе №217, которая является отражением системного уголовного процесса», - отметила Безуглая.

По ее убеждению, эта ситуация «разоблачает и снимает маски с настоящих реваншистов».

«Это должно получить огласку и виновные должны быть наказаны», - сказала кандидат в депутаты и призвала избирателей в случае поступления им звонков с предложением подкупа обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, Безуглая сегодня, 18 июля, заявила на пресс-конференции в УНИАН: «Мы собрали пресс-конференцию, чтобы донести до общества вопиющую ситуацию, которая сложилась в 217-м избирательном округе из-за деятельности кандидата в Верховную Раду Людмилы Костенко от партии «Европейская солидарность». Наша цель - остановить массовый подкуп избирателей».

Она напомнила, что на прошлой неделе в интернете начали распространяться материалы относительно так называемой «сетки Костенко». «Дальше мы получили неопровержимые доказательства существования этой «сетки». Речь идет о миллионах гривен, которые годами тратились на «черные» методы ведения кампании», - отметила кандидат. По словам Безуглой, накануне были опубликованы «базы данных». «По нашему мнению, источником являются сами же члены команды Костенко», - сказала она.

На пресс-конференции были продемонстрированы эти «базы данных жителей Оболони, где четко прописано, кто отвечает за дом, где указаны фамилии и номера телефонов, адреса людей, которые якобы считаются сторонниками». «Сетка» живет и работает», - подчеркнула кандидат в депутаты и отметила, что на это должны обратить внимание правоохранительные органы.

Также на пресс-конференции были продемонстрированы записи телефонных разговоров с несколькими людьми из этой базы данных. По словам Безуглой, в этих списках - сотни жителей Оболони.

В «сетке», отметила Безуглая, присутствует определенная иерархия, есть «старшие групп». «Такие лица несут ответственность, в соответствии с нашим анализом, за связь с группами условных волонтеров, мобилизацию своих подопечных на различные мероприятия, например, встреча с мэром, которой недавно приезжал агитировать в рабочее время. Распределение вознаграждений, отчетность перед источниками финансирования», - сказала она.

Как заявила Безуглая, «такие «сетки» отрабатывали на выборах Киевсовета, они работали на выборах президента». «Эти «сетки» задействованы и сейчас. Фактически, это одни и те же люди. Между ними распределены сферы влияния: дома, подъезды, детские площадки... Наш анализ показал, что методички не изменились. Потому что речь идет об одной и той же политсиле - «Блок Петра Порошенко», которая просто сменила вывеску - «Европейская солидарность», - сказала кандидат в депутаты.

Управляющий партнер Mitrax attorneys at law, адвокат Кирилл Фесик обратил внимание правоохранительных органов и общества на то, что в Киеве фактически действует «хорошо организованная преступная группировка, созданная с целью влияния и, фактически, искажение результатов выборов».

«Мы считаем, что данная группа работает в Киеве уже много лет. Она имеет четкую иерархию и отработанную технологию», - заявил он. По словам адвоката, на сегодняшний день по обращениям в правоохранительные органы проводятся следственные действия.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/87240-press-konferenciya-v-unian-na-temu-massovyy-podkup-izbirateley-v-odnomandatnom-izbiratelnom-okruge-217-kieva-v-kieve.html