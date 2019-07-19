Правозащитники назвали 13 стратегических шагов для нового парламента, которые должны улучшить положение прав человека в Украине

Соответствующий документ участники правозащитной коалиции представили во время пресс-конференции в УНИАН.

Киев. 19 июля. УНИАН. Коалиция "Правозащитная повестка дня" назвала 13 стратегических шагов для нового парламента, которые должны улучшить положение прав человека в Украине.

Соответствующий документ участники правозащитной коалиции представили во время пресс-конференции в УНИАН.

Первоочередным шагом, как отметил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, правозащитники считают необходимость изменить второй раздел Конституции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина", который значительно отстал с момента принятия от современного положения вещей, также многие из статей этого раздела противоречат международным стандартам.

"Мы предлагаем принять редакцию второго раздела Конституции, которая была принята еще в июле 2015 года", - сказал Захаров.

Во-вторых, по его словам, необходимо отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Существование моратория нарушает право собственности, закрепленное в статье 1 Протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" обязал государство либерализовать законодательство и отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Однако в прошлом году парламент продлил действие моратория до 2020 года", - пояснили правозащитники в обосновании к этим шагам.

Третьим шагом, как отметил Захаров, является необходимость продемонстрировать готовность Украины бороться с безнаказанностью и ратифицировать Римский статут, Стамбульскую конвенцию и принять законопроект о военных преступников №9438.

"Правозащитная повестка дня" напомнила, что полноценная ратификация этого документа предоставляет Украине больше прав, в том числе участвовать в работе суда на паритетных с другими государствами основаниях, принимать акты внутреннего права, избирать судей и прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Кроме того, как отмечают правозащитники, ратификация Римского статута является невыполненным обязательствам предыдущей власти, которое содержится в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"В Уголовном кодексе до сих пор не предусмотрена ответственность за наиболее тяжкие международные преступления - преступления против человечности, а положение о военных преступлениях не в полной мере соответствуют требованиям международного права. Эту проблему решает законопроект №9438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права", - отмечают правозащитники.

Также эксперты объясняют, что Стамбульская конвенция - это конвенция Совета Европы, которая способствует предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия. С 2011 года, когда Украина подписала эту конвенцию, было приложено немало усилий для ее ратификации.

Четвертым шагом, как пояснил директор Харьковской правозащитной группы, является необходимость продлить проведение судебной реформы и принять изменения в УПК относительно суда присяжных. Коалиция "Правозащитная повестка дня" убеждена, что участие общества в процессах судопроизводства чрезвычайно важно. Они указывают, что мировая практика свидетельствует, что в странах переходной демократии необходим полноценный суд присяжных, когда коллегия присяжных выносит вердикт о виновности или невиновности лица самостоятельно, без давления со стороны судьи.

В-пятых, как отметил Захаров, необходимым шагом является начало реформы Службы безопасности Украины и лишение ее несвойственных функций. Среди прочего, правозащитники считают необходимым вообще лишить СБУ правоохранительных функций и превратить ее в спецслужбу в соответствии с принятой в западном мире практикой.

Шестым шагом, отмечает правозащитник, их коалиция считает необходимым внести изменения в Административный и Уголовный кодексы для совершенствования механизмов привлечения к ответственности за дискриминацию и преступления на почве ненависти. Этот пункт документа предусматривает гармонизацию украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза.

В-седьмых, "Правозащитная повестка дня" хотела бы внедрить опыт демократических стран, где правоохранительные органы предоставляют ежегодный отчет об объемах и методах ограничения прав человека и основных свобод.

"Эта информация обычно не содержит персональных данных, кроме информации в резонансных преступлениях. Однако она охватывает деперсонифицированную статистику. Эти данные позволяют определять, насколько действительно демократической, а не полицейской является страна", - аргументируют эксперты.

Восьмым шагом правозащитные организации предлагают направить законодательное обеспечение пенитенциарной реформы в защиту прав лишенных свободы. "Правозащитная повестка дня" отмечает, что уголовно-исполнительная служба как часть системы судопроизводства требует срочного и коренного реформирования. Правозащитники указывают на необходимость гуманизации системы, изменения в подходах к содержанию осужденных и реальной их ресоциализации в обществе. Для этого, по их мнению, необходимо принять законы, предусматривающие реализацию такой стратегии изменений в пенитенциарной системе.

В-девятых, как отметила организация, необходимо внести изменения, которые упростят действующую систему регистрации места жительства. "Правозащитная повестка дня" отмечает, что, около 7 миллионов человек в Украине проживают не по месту официальной регистрации. Из-за этого у них возникают проблемы с реализацией своих политических, социальных и экономических прав.

Десятым шагом, правозащитники считают необходимость принять национальную модель переходного правосудия и поддержать законопроект "Об основах государственной политики защиты прав человека в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта". Среди прочего, правозащитники считают, что Украина должна уже сегодня определить стратегию деоккупации Крыма и Донбасса с четким видением того, какой должна быть ответственность тех, кто принимал участие в деятельности самопровозглашенных республик и оккупационных органов власти.

Одиннадцатым шагом, по мнению правозащитников, должно быть урегулирование на законодательном уровне правовых статусов и гарантий социального статуса людей, которые незаконно задержаны в России и оккупированном Крыму, а также находятся в плену на территории оккупированного Донбасса. Правозащитные организации разработали проект закона, который определяет статус всех заложников Кремля и содержит гарантии помощи им и их семьям, он готов к внесению в парламент. В коалиции считают, что бездействие и промедление в решении этих проблем могут иметь негативные последствия для таких украинцев, а также имиджа страны на международном уровне.

Двенадцатым шагом является необходимость внесения изменений в закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека. Правозащитники настаивают, что для избрания на эту должность человека с реально правозащитным опытом следует предусмотреть и закрепить на законодательном уровне процедуру консультаций с правозащитными организациями, а также четкие критерии оценки опыта кандидатов. Они, кроме того, призывают отменить имеющиеся необоснованные ограничения, связанные с возрастным цензом кандидата на эту должность.

Напоследок, в-тринадцатых, правозащитники предлагают создать механизм для постоянного сотрудничества парламента с правозащитниками независимо от политической конъюнктуры, а также начать ежеквартальные встречи парламентских фракций с "Правозащитной повесткой дня".

В пресс-конференции приняли участие: Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы; Александра Матвийчук, глава правления Центра гражданских свобод; Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека; Владимир Яворский, эксперт по правам человека.

Модератор - Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека "ZMINA".

Пресс-конференция организована при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program.

Справка.

Платформа "Правозахисний порядок денний" - неформальная коалиция правозащитных организаций, занимающихся решением системных проблем законодательства и практики для защиты фундаментальных прав человека. Участниками Платформы выступают Украинский Хельсинский союз по правам человека, Харьковская правозащитная группа, Центр гражданских свобод, Amnesty International в Украине, Центр прав человека ZMINA, Центр исследований правоохранительной деятельности, Проект «Без границ», евромайдан SOS и другие. Координацию работы платформы осуществляет Центр гражданских свобод.