Правоохранители и политики должны прекратить громкие заявления и взвешенно расследовать убийство сотрудника СБУ в Волновахе - правозащитники

Киев. 1 апреля. УНИАН. Правоохранители и политики должны прекратить громкие обвинительные заявления и взвешенно подойти к расследованию всех обстоятельств инцидента в Волновахе, во время которого погиб сотрудник СБУ, чтобы исключить привлечение к ответственности невиновных лиц.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила адвокат, председатель совета "Правозащитная группа" Сич "(Днепропетровск) Оксана Томчук.

"Трагичность события заключается не только в том, что убит человек, но и в том, что ситуация была цинично использована для политических процессов. Надо прекратить это и тщательно расследовать, чтобы не наказать невиновных", - сказала Томчук. В контексте этого она напомнила дело "днепропетровских террористов", когда два года в СИЗО содержались невинные лица.

По словам Томчук, по делу уже задержаны несколько десятков человек, но неизвестно причастны они к банде, о которой заявляли правоохранители. Кроме того, адвокат отметила, что "сразу после убийства мы направили в милицию четырех свидетелей, но они не были допрошены, а сразу задержаны, к ним применялись пытки". При этом Томчук выразила убеждение, что это дело должно расследоваться исключительно исходя из норм процессуального законодательства. "Но этого не будет, считая то давление, которое оказывается на органы следствия", - сказала адвокат.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Виктор Мандзик был убит в Волновахе 21 марта.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что Мандзик погиб от рук членов преступной группы, занимавшейся контрабандными поставками товаров в оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

27 марта президент Петр Порошенко сообщил, что подозреваемый в убийстве Денис Гордеев был задержан при попытке нелегального пересечения границы.

Начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что деятельность преступной группы Гордеева подпадает сразу под 8 статей Уголовного кодекса Украины: кроме убийства офицера СБУ на счету "банды Гордеева" тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

По его словам, группировка в течение нескольких месяцев занималась контрабандой, вооруженными нападениями на граждан и предприятия, похищением и пытками людей на территории Донецкой области.

30 марта суд избрал меру пресечения для Гордеева в виде двух месяцев содержания под стражей.