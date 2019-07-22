КИУ: Голосование на выборах в ВР соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам демократических выборов (видео)

Наблюдатели КИУ зафиксировали ряд проблем и нарушений, но они не носили системного характера и не могли существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан.

Киев. 22 июля. УНИАН. Голосование во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины соответствовало нормам украинского законодательства и международным стандартам демократических выборов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН по обнародованию результатов Комитета избирателей Украины относительно дня голосования 21 июля заявил гендиректор КИУ Алексей Кошель.

«По оценке КИУ, проведение дня голосования в целом было в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов демократических выборов. По сравнению с предыдущими выборами президента Украины 2019 года, внеочередными выборами 2014 года, количество и характер нарушений избирательного законодательства принципиально не изменились», - заявил он.

По словам Кошеля, официальные наблюдатели КИУ зафиксировали ряд проблем и нарушений при организации процесса голосования и в подготовке к его проведению, но эти нарушения не носили системного характера и не могли существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан.

«Среди самых больших типичных нарушений - ошибки в работе участковых избирательных комиссий и проведение агитации вне сроков, определенных законом «О выборах народных депутатов Украины», - отметил Кошель.

Гендиректор КИУ отметил, что наличие материалов незаконной агитации стало одной из ключевых проблем накануне и в день голосования. «По оценке наблюдателей КИУ, больше всего материалов незаконной агитации было распространено от партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Оппозиционный блок». Также имеются материалы еще от имени пяти политических сил: Аграрная партия Украины, ВО «Свобода», «Голос», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина», а также ряда кандидатов в одномандатных округах», - добавил он.

В свою очередь аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок сообщил, что значительное количество нарушений были вызваны неправильной трактовкой или незнанием действующего законодательства членами избирательных комиссий. По его словам, частично способствовали такой ситуации замены членов избирательных комиссий и отсутствие достаточного количества времени для ознакомления новых членов комиссий с особенностями избирательного законодательства.

«В день голосования несколько комиссий приняли противоправные решения относительно проставления штампа «выбыл» напротив фамилий определенных кандидатов, что привело к порче бюллетеней и задержек начала голосования. Также среди проблем: заполнение избирательной документации до официального окончания голосования», - сказал аналитик КИУ.

Кроме того, по словам Кошеля, в отдельных случаях КИУ зафиксировал использование таких нечестных технологий, как подвоз граждан на участки, использование косвенного подкупа избирателей и попытки выноса бюллетеней за пределы участков. Эти факты носили единичный характер.

Также КИУ в целом положительно оценивает деятельность Центральной избирательной комиссии и Нацполиции по недопущению нарушений в день голосования.

«В целом избиратели имели возможность сделать информированный выбор в день голосования. Лишь в отдельных случаях на участках отсутствовали информационные плакаты о кандидатах. Во всех остальных ситуациях комиссии выполняли требования закона и предоставляли гражданам всю необходимую информацию», - сказал Кошель.