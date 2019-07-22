Победители выборов по данным экзит-полов - кандидаты в депутаты от партии "Слуга народа" по одномандатным избирательным округам Киева рассказали о нарушениях в день выборов (фото, видео)

Так, кандидат на 215-м округе Богдан Яременко заявил, что на его округе в день голосования по заявлениям их представителей трижды составляли протоколы с участием полиции.

Киев. 22 июля. УНИАН. Победители парламентских выборов по данным экзит-полов - кандидаты в народные депутаты Украины по одномандатным избирательным округам Киева от политической партии «Слуга народа» рассказали о манипуляциях и фальсификациях, к которым прибегали конкуренты в день выборов, 21 июля.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в УНИАН.

Так, кандидат по 211-му округу Александр Юрченко отметил, что как таковых нарушений во время голосования не было. "Но мы еще раз стали свидетелями того, что та "сетка" (выдвиженца партии «Европейская солидарность» Владимира Прокопива), о которой мы говорили и о которой обращались в правоохранительные органы (о массовом подкупе избирателей), она была", - сказал он .

Кандидат по 212-му округу Максим Перебийнис подчеркнул, что были определенные нарушения: незаконная агитация во время «дня тишины» и голосования, были попытки голосования по документам, которые не могут быть использованы, также попытки испортить бюллетени или выдать большее количество бюллетеней. "Они были все собраны, я думаю, они существенно не повлияли на результаты на нашем округе", - заявил он.

В то же время, кандидат по 213-му округу Артем Дубнов, со своей стороны, рассказал, что на его округе день и ночь выборов, в отличие от всей кампании, прошли достаточно спокойно.

На 214-м округе, как отметил кандидат Сергей Швец, было много нарушений в день голосования. "В день голосования наиболее массовое нарушение, которое было зафиксировано и наблюдателями, и членами комиссий, это была незаконная агитация разными способами", - отметил Швец.

Также кандидат на 215-м округе Богдан Яременко заявил, что на его округе в день голосования по заявлениям их представителей трижды составляли протоколы с участием полиции. "Один раз - проникновение, незаконный заход представителя политической партии "Европейская солидарность" в кабинку для голосования с другим человеком. Мы зафиксировали факт подписания одним из председателей УИК контрольных талонов вместо граждан ... И зафиксирован случай подвоза, довоза граждан и сопровождение их на избирательных участках", - рассказал Яременко.

Кандидат на 216-м округе Леся Забуранная рассказала, что на ее округе в день голосования на заседание пришел в совершенно нетрезвом состоянии председатель УИК и не смог провести заседание, затем полиция установила, что у этого гражданина фальшивый паспорт. "Очень быстро все сориентировались, было проведено экстренное заседание, был заменен председатель, и это позволило провести демократическое волеизъявление", - рассказала Забуранная.

Кандидат на 217-м округе Марьяна Безуглая напомнила о «сетке» по подкупу избирателей в ее округе, на которую накануне призвала правоохранителей, Центральную избирательную комиссию и президента обратить внимание. "Эта сетка активизировалась у нас непосредственно в день выборов. Утром удалось, привлекая полицию, наших юристов замедлить процесс ... Далее под контролем наших наблюдателей, членов комиссий не было таких выраженных нарушений, которые были зафиксированы в начале дня выборов. Также имели место различные провокации", - сказала она.

Со своей стороны, кандидат на 218-м округе Дмитрий Гурин заявил, что, к примеру, один из членов УИК выбросил в окно скотч, и комиссия не могла завернуть документы, чтобы отвозить их в ОИК. "Была агитация от моего имени в «день тишины». Мы подавали заявление в полицию, я надеюсь на уголовное производство.

Кандидат на 219-м округе Николай Тищенко не детализировал, но заявил, что его перипетии на избирательном округе когда-нибудь смогут стать сюжетом для интересной детективной ленты.

Кандидат на 220-м округе Анна Бондарь рассказала, что на ее округе в день выборов было не очень много нарушений, в основном незначительные - отсутствие информационных плакатов о кандидатах на участках, пломбы не было на урне или заклинило сейф с бюллетенями и тому подобное.

Кроме того, кандидат на 221-м округе Анна Пуртова заявила, что в день выборов был зафиксирован ряд нарушений в ее округе, они все переданы в правоохранительные органы.

Кандидат на 222-м округе Роман Грищук рассказал, что среди прочего на его округе была попытка "карусели", попытки контролируемого голосования, но их удалось избежать.

Кандидат на 223-м округе Людмила Буймистер отметила, что были прямые призывы от оппонентов голосовать за них с разглашением результатов предыдущих экзит-полов до закрытия избирательных участков, были попытки устроить провокации на ОИК, но удалось их избежать благодаря слаженной работе.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/87501-kievskaya-komanda-partii-sluga-naroda-pobediteli-na-parlamentskih-vyborah.html