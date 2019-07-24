Депутат Павел Кишкар просит главу СБУ вернуть в правое русло следствие в отношении сотрудников Харьковского авиационного предприятия (видео)

Он также подчеркивает необходимость ограничить полномочия Госслужбы экспортного контроля.

Киев. 24 июля. УНИАН. Народный депутат Украины Павел Кишкар совместно с адвокатом Тимуром Михайловым обратились к вр. и. о. главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой вернуть в правое русло следствие в отношении сотрудников Харьковского авиационного предприятия, ремонтировавших отечественные самолеты за рубежом.

Об этом они заявили на пресс-конференции УНИАН.

«Сейчас публично обращаемся к господину Баканову, чтобы это преследование прекратить, а следственные действия проводились в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Чтобы людям вернули все имущество и честно заработанные деньги», - сказал Кишкар.

В частности, это касается ситуации, когда инженеры Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) в качестве подработки выполняли заказ по обслуживанию гражданских самолетов «Антонова» в Африке.

Он также отметил, что есть необходимость на законодательном уровне ограничить полномочия Госслужбы экспортного контроля при СБУ.

«В контексте реформирования самой Службы безопасности я много лет работал над лишением такой функции, как контроль за экономикой со стороны СБУ. Придется еще и регистрировать закон о ликвидации Государственной службы экспортного контроля как чисто коррупционной системы», - сказал он.

Заместитель начальника цеха по подготовке и производству ХГАПП Юрий Крыжановский отметил, что, прилетев в Киев из Экваториальной Гвинеи, где проводился ремонт самолетов, в аэропорту он вместе с другими участниками группы был задержан сотрудниками СБУ.

«Когда мы проходили таможенный контроль, зашли специалисты Службы безопасности, нас продержали там часов девять. За это время мы не могли ни с кем связаться. В конце концов было принято решение нас отпустить домой, но при этом было сказано: все сдать, и мы все сдали. Но сделали отметку о том, что деньги забраны и их необходимо вернуть», - пояснил он.

По словам адвоката Тимура Михайлова, задержание проводилось без протокола, а обыск квалифицировался как осмотр по уголовному делу, которое касалось ремонта и контрабанды боевых блоков ракет в отношении других лиц, никак не связанных с группой.

«Это выглядит так: следователь гулял по аэропорту, у него было уголовное дело по боевым блокам ракет, и он видит людей и думает: а почему бы не провести по этому делу еще и обыск людей, которых он подозревает в ремонте самолета в другой стране и никак не связанных с фигурантами того дела. То есть это просто легализация незаконных действий, притягивание за уши другого уголовного дела, и по нему якобы проведен осмотр», - пояснил он.

Адвокат отметил, что далее следователь обратился в суд с просьбой арестовать изъятое имущество. Без вызова собственников иск был удовлетворен. Через какое-то время Печерский районный суд снял ошибочно наложенный арест, что означает необходимость вернуть следователем изъятое имущество.

«Вместо того, чтобы вернуть имущество, проводится активизация дела с попыткой вручить подозрения, и дальше по пути процессуальной манипуляции он обращается уже в Голосеевский суд с повторным ходатайством об аресте», - сказал Михайлов.

Он пояснил, что по сути группа инженеров обвиняется в осуществлении технического обслуживания военного самолета. Но экспертизу самолета никто не делал, и на предположении следователь составил подозрение.

По информации адвоката, следователь знает, что с 2006 года этот самолет был демилитаризирован, то есть в Украине перед продажей было демонтировано все оборудование, относящиеся к военному назначению, и оборудован пассажирским салоном.

«Если по такому принципу, как СБУ, обвинять и арестовывать людей, то надо посадить 70% всех авиационных инженером, которые в Украине есть. Потому что самолеты «Антонова» украинского производства эксплуатируются за рубежом. Специалисты, которые могут обслуживать эти самолеты, – это украинцы, которые выезжают в страну эксплуатации самолета. По мнению СБУ, то, что они делают, – это преступление», - добавил Михайлов.

При этом народный депутат Павел Кишкар отметил, что Президент Украины также должен вмешаться в эту ситуацию.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) — украинское предприятие авиационного машиностроения в городе Харьков, основанное в 1926 году. ХГАПП специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в частности моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148.