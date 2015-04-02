Главными задачами Минагропрода было сохранение Агрохолдинга "Мрия" и защита интересов его кредиторов

Киев. 2 апреля. УНИАН. Ситуация вокруг агрохолдинга «Мрия», который допустил в августе прошлого года технический дефолт стабилизируется.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

В то же время он добавил, что в ситуации с агрохолдингом «Мрия» главными задачами Минагропроды было сохранение холдинга, но в то же время и защита интересов его кредиторов.

«Инвесторы должны понимать, что деньги защищены, что в Украине работает правовая система, которая защищает акционеров и в Украине нужно вкладывать и в ней безопасно работать», - пояснил министр.

Павленко также особо отметил важность того, что холдинг сумел сохранить свой земельный банк и продолжает свою работу.

Саймон Чернявский отметил что критической остается ситуация с сахарными заводами, над которыми "Мрия" не имеет контроля. Из-за отсутствия сотрудничества с заводами компания не может посеять сахарную свеклу.

«Влияние на сахарный рынок - тоже не думаю, потому что у нас очень большие переходящие остатки - 700 тыс. Тонн. У нас перепроизводство с прошлого года », - сказал Павленко.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2014 агрохолдинг «Мрия» не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. По данным международного комитета кредиторов, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами на момент объявления дефолта составила 1300000000 долл.

В декабре 2014 года Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов признал банкротом мажоритарного акционера «Мечты» - HF Assets Management Limited.

В января 2015 года Интерпол объявил в розыск 32-летнего Николая Гуту, сына основателей и совладельцев агрохолдинга «Мрия» Ивана и Клавдии Гута, по подозрению в мошенничестве.

В феврале комитеты кредиторов объявили о назначении нового топ-менеджмента «Мечты». Генеральным директором холдинга был назначен Саймон Чернявский, ранее возглавлявший сельскохозяйственный HarvEast Holding.

По состоянию на начало апреля холдинга удалось полностью восстановить контроль над 180 тыс. га земли.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия» обрабатывает 259 тыс. Га в пяти областях на западе Украины. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.