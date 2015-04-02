Агрохолдинг «Мрия» планирует привлечь около 30 млн долл. для обеспечения своей работы в 2015 году – гендиректор

Киев. 2 апреля. УНИАН. Агрохолдинг «Мрия», допустивший в августе прошлого года технический дефолт, готовится к началу посевной. Также компания планирует привлечь у кредиторов около 30 млн долл. для обеспечения своей операционной деятельности в 2015 году.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Мрии» Саймон Чернявский.

«На сегодня активно общаемся с кредиторами на тему привлечения около 30 млн долл. на дальнейшие краткосрочные потребности компании», - сказал Чернявский.

По его словам, эта сумма позволит обеспечить деятельность компании с июля по декабрь 2015 года и потребуется для проведения весенней посевной, возвращения лизинговой техники и поддержки баланса холдинга.

Гендиректор «Мрии» также сообщил, что несмотря на существующие проблемы с оборотным капиталом, холдинг хоть и с опозданием, но все же начал посевную кампанию и планирует обрабатывать около 100-110 тыс. га земли.

«У нас серьезный недостаток оборотных средств и ограниченная техническая база, поэтому мы на сегодня планируем сеять около 50 тыс. га яровых культур и принимаем в обработку около 60 тыс. га озимых. Итого мы около 100-110 тысяч рассчитываем обрабатывать своими силами», - сказал Чернявский.

Он также сообщил, что в текущем году компания будет сеять в основном кукурузу и сою, а также немного подсолнечника и горчицы. Что же касается сахарной свеклы, то по словам Чернявского, развивать это направление до возвращения под контроль холдинга сахарных заводов - не имеет смысла.

«Что касается сахарных заводов и свеклы, то мы заинтересованы в этом бизнесе как части нашего портфеля. Сахарные заводы не преднадлежат агрохолдингу "Мрия". Мы хотим в дальнейшем заниматься сахаром, но пока мы над заводами не сможем иметь какой-то контроль и с ними сотрудничать, то смысла заниматься сахарной свеклой на сегодня мы не видим», - пояснил Чернявский.

Кроме того, он добавил, что компания намерена и дальше развивать производство картофеля, однако в текущем году это направление будет минимальным.

«В этом году уже, к сожалению, мы будем на минимальном уровне для поддержки бизнеса, а в следующем будем уже возвращаться на более промышленные масштабы», - подчеркнул Чернявский.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2014 года агрохолдинг «Мрия» не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. По данным международного комитета кредиторов, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составляла 1,3 млрд долл.

В декабре 2014 года Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов признал банкротом мажоритарного акционера «Мрии» - HF Assets Managment Limited.

В январе 2015 года Интерпол объявил в розыск 32-летнего Николая Гуту, сына основателей и совладельцев агрохолдинга «Мрия» Ивана и Клавдии Гута, из-за подозрений в мошенничестве.

В феврале комитеты кредиторов объявили о назначении нового топ-менеджмента «Мрии». Генеральным директором холдинга был назначен Саймон Чернявский, который ранее возглавлял сельскохозяйственный HarvEast Holding.

По состоянию на начало апреля холдингу удалось полностью восстановить контроль над 180 тыс. га земли. При этом, компании пока не удалось получить контроль над частью сельхозтехники, сахарными заводами, портовым терминалом, а также дилерским и логистическим бизнесом.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия» обрабатывает 259 тыс. га в пяти областях на западе Украины. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.