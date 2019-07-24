Путешественник-рекордсмен Артемий Сурин завершил кругосветное путешествие по всем континентам мира и установил новые рекорды

Украинец Артемий Сурин завершил кругосветное путешествие Большой Круг, которое впервые в истории страны он совершил по всем канонам Лондонского Королевского географического общества. Путешествие длилось рекордные 280 дней, и было осуществлено с пересечением всех континентов и меридианов планеты, без авиаперелетов. В своем уникальном путешествии Сурин установил четыре украинских и мировых рекорда.

Киев. 23 июля. УНИАН. Бренд-амбасадор Украины в мире, путешественник, основатель One Life Артемий Сурин, который по собственной инициативе популяризирует имидж Украины в мире, завершил кругосветное путешествие по всем континентам и установил новые рекорды Украины.

Об этом говорилось в пресс-центре УНИАН в ходе пресс-конференции на тему: "Обошел всю Землю, представляя Украину. В Киеве завершается кругосветное путешествие рекордсмена Артемия Сурина".

В частности, уроженец Харькова рассказал, что только в 20 лет впервые увидел море, однако мечты путешествовать появились у него в детстве после ознакомления с творчеством выдающегося французского писателя Жюля Верна.

По его словам, во взрослой жизни решил реализовать свою мечту - совершить кругосветное путешествие, и не откладывать это на неопределенное будущее.

"В прошлом году я принял такое решение совершить это путешествие, и не просто осуществить кругосветное путешествие, а попытаться сделать его по очень строгим канонам, которые были установлены уважаемой организацией - Лондонским Королевским географическим обществом", - сказал Сурин.

Путешественник уточнил, что это общество установило очень четкие каноны для осуществления кругосветного путешествия и, в частности необходимо пересечь все меридианы, сделав "большой круг" (дважды пересечь экватор на разных континентах с севера на юг и с юга на север). Дистанция между самой южной и самой северной точкой пути должна быть не менее 10 тыс. км. Кроме того, надо было посетить все континенты, пересечь все часовые пояса, и этот путь должен был быть непрерывным. То есть, человек, начавший такое путешествие, не должен был возвращаться домой и осуществить это путешествие без авиаперелетов.

Сурин подчеркнул, что совершил свое кругосветное путешествие в соответствии с этими критериями. Путешествие длилось рекордные 280 дней. В то же время самым тяжелым критерием для него стал пересечение Атлантического, Тихого и Южного океанов на пути в Антарктиду.

"На данный момент до меня никто это в Украине не делал, к сожалению. Я буду надеяться, что это может вдохновит кого-то, чтобы делать такие вещи и продолжать, потому что на самом деле мир очень открытый, и подавляющее большинство людей, которых я видел на пути, - это добрые люди, которые старались помочь", - отметил путешественник.

Он рассказал о посещении острова Питкэрн в Тихом океане, от которого до ближайшего континента - тысячи километров.

"Там живет только 49 человек. С 44-я удалось пообщаться, записать интервью. Это будет в документальном фильме и сериале о кругосветном путешествии ", - сообщил Сурин.

При этом, по его убеждению, важнейшими вещами, которые необходимы для кругосветного путешествия, являются паспорт, кредитная карточка и смартфон. Он не уточнил точную сумму, которая была потрачена на путешествие, но сказал, что "планировал уложиться в 100 тыс. долларов". В то же время сказал, что путешествие оказалось дороже, чем его можно было осуществить, поскольку в начале путешествия его сопровождал высокооплачиваемый оператор из Нидерландов, который считается "королем дронов". "Без съемок это будет значительно дешевле стоить", - подчеркнул Сурин. Также он ежедневно должен был подзаряжать технику, загружать материалы, и поэтому каждый день должен был находить отели.

"Осуществить кругосветное путешествие даже с посещением всех континентов можно, я думаю, даже в три - в четыре раза дешевле, если ты будешь иметь больше времени и ловить какие-то интересные предложения относительно пересечения океанов, или где-то волонтерити, или работать на пути. То есть, это возможно. Это надо понять. Базового английского языка достаточно, чтобы совершить это путешествие", - подчеркнул он.

Сурин уточнил, что у него не было спонсоров и совершил путешествие за собственные средства.

"Конечно, это ударило по бюджету. С другой стороны - это стоимость одного авто, авто премиального класса, которые здесь разъезжают по Крещатику, припаркованы все улицы, рестораны", - подчеркнул он.

"Самое трудное в кругосветном путешествии - это не вопрос денег, времени, опасности на пути ... Самое трудное - это принять решение и сделать первый шаг", - считает путешественник.

По его словам, он хочет написать книгу о своем опыте кругосветного путешествия.

Отдельно он рассказал, что во время пребывания в Иране попал в тюрьму, потому что власти этой страны, правоохранительные органы и суд обвинили его в шпионаже. Ему грозило пожизненное заключение или смертная казнь.

Правоохранительные органы Ирана задержали его, когда он делал съемку туристического объекта, на котором не было никаких запрещающих знаков. Сурин отметил, что у него были все имеющиеся разрешения на использование в Иране дрона. Однако уже на следующий день утром его арестовали и отправили в тюрьму. Перед этим был проведен семичасовой допрос. Одновременно Сурину удалось связаться с посольством Украины в Иране. Украинский путешественник считает, что суд был "фарсом", поскольку заседание проходило всего 5 минут без переводчика и адвоката.

В Иране он путешествовал на съемном автомобиле с местным водителем. Он ожидал его у суда. В этом авто остался его телефон.

"Я понимал, что ситуация очень сложная и нужно что-то делать ... Поэтому пришлось придумывать, как-то пытаться изменить эту ситуацию. Я симитировал приступ панкреатита ... Мне разрешили выйти к автомобилю, потому что я говорил, что нуждаюсь в медицинских препаратах. Я не смогу без своих лекарств - у меня приступы ", - отметил Сурин и сказал, что таким образом он смог забрать свой телефон. Затем в суде он пошел в туалет, откуда сообщил в социальной сети Facebook о своем аресте и написал сообщение украинскому консулу.

В итоге после различных процедур он попал в тюрьму "Корпуса стражей Исламской революции". Представители КСИР тщательно изучали его дело и пришли к выводу, что нет никаких нарушений, а поэтому отпустили его. Сурин сразу же после освобождения связался с послом. Украинские дипломаты помогли ему покинуть Иран и уехать в Азербайджан.

Генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крисюк рассказала, что Артемий Сурин установил три украинских рекорда. В частности, это первое кругосветное путешествие, осуществленное украинцем по всем шести континентам планеты Земля, который преодолел 100 тыс. км, обошел Землю без использования авиаперелетов и не потерял контакт с поверхностью планеты, при этом популяризируя и представляя Украину в мире. Также он является первым украинцем, который обошел весь земной шар и все континенты планеты за рекордный срок - 280 дней. И еще это первое непрерывное кругосветное путешествие, осуществленное украинцем, в котором были сняты на видео все континенты Земли с помощью дрона.

Кроме того, было заявлено, что Сурин установил еще один рекорд, став первым украинцем, который совершил первое кругосветное путешествие с посещением наиболее удаленного острова от любого континента мира или страны - острова Питкэрн в Тихом океане.

На пресс-конференции Артемию Сурину были вручены соответствующие награды.