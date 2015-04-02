Украинский экологический альянс инициирует создание комплексного механизма обращения с отходами

Киев. 2 апреля. УНИАН. Ассоциация «Украинский экологический альянс» («Укрэкоальянс») инициирует создание комплексного механизма обращения с отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

Соответствующий механизм обсудили представители «Укрэкоальянса» и ведущие специалисты в сфере переработки отходов на круглом столе в УНИАН.

«Конечной задачей является построение системы по обращению с отходами и распространение ее среди всех участников рынка, законодательной власти, контролирующих органов, в том числе и потребителей, для которых все это делается в конечном итоге. Мы считаем, что в этом случае будет достигнут синергетический эффект, который позволит Украине наконец-то решить проблему с различными видами отходов», - сказал генеральный директор «Укрэкоальянса», депутат Киевского городского совета Олег Костюшко.

В этой связи он подчеркнул необходимость реализации информационной стратегии, целью которой является донесение важности обращения с отходами как до населения, так и до законодательной власти с целью принятия конкретных политических решений.

Присутствующая на круглом столе депутат Верховной Рады Алена Бабак отметила, что политическое урегулирование обращения с отходами возможно при наличии инициативы как со стороны общественности, так и со стороны представителей отрасли.

«Я представляю профильный комитет строительства, градостроения и жилищно-коммунальной собственности, поэтому для меня этот вопрос является приоритетным. Но для того, чтобы политические силы начали включать обращение с отходами в свои программы политических действий, нам необходимо донести важность этого вопроса до населения», - сказала она.

По словам Бабак, инициативные группы должны разработать интегрированный законопроект, который сможет установить единые правила для участников рынка переработки отходов.

В этой связи представители «Укрэкоальянса» пришли к общему мнению о необходимости дальнейшей разработки и реализации стратегического плана действий, включающего информационное сопровождение, создание лоббистских групп для продвижения темы обращения с отходами на политическом уровне, а также привлечение профессионалов к развитию отрасли.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 18 марта отменил правительственное постановление номер 915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, данное решение позволит либерализировать рынок утилизации отходов и создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский экологический альянс» является всеукраинским объединением организаций и компаний, основными направлениями деятельности которых является сбор, уничтожение и переработка различных отходов, уборка мусора, борьба с загрязнением.

При этом в ассоциации представлены ведущие предпрития-перевозчики города Киева.