Правозащитники подают судебные иски к премьер-министру, президенту, Верховной Раде

Киев. 3 апреля. УНИАН. Правозащитники подают судебные иски к премьер-министру, президенту Украины, Верховной Раде, председателю Счетной палаты.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Партии защитников Отечества, народный депутат 2-4-го и 6-го созывов, заслуженный юрист Украины, адвокат Юрий Кармазин; народный депутат 6-7 созывов, председатель Центра исследований политических ценностей, общественный и культурный деятель Олесь Доний; руководитель Луганской правозащитной группы, адвокат Наталья Целовальниченко; представитель движения "Женщины за единство народа Украины" Валентина Виноградова.

Как заявил Кармазин, эти государственные институты не выполняют свои конституционные обязанности.

По словам правозащитников, высшие должностные лица пренебрегают Конституцией Украины.

«После сегодняшнего дня под каждого это дело ... Пока их пять, пять дел. Под каждое из этих дел у нас лежит представление, и все мы обращаемся в Высший административный суд и просто административный суд с исками о признании бездействия и обязательстве совершить определенные действия. Кого? Верховную Раду, президента, премьер-министра и должностных лиц, не имеющих права находиться на своих должностях», - объяснил Кармазин.

По его словам, правозащитники будут требовать возмещения за зарплату, которую получают чиновники.

Как подчеркнул, в свою очередь, Доний, Майдан стоял не только ради евроинтеграции, демократии и благосостояния, а также ради правового государства.

«Это неукоснительное соблюдение закона не только гражданами, но и ответственными государственными деятелями, чиновниками, которые должны подавать пример. Если государственные деятели подают пример пренебрежения Конституции, это по цепочке передается всем гражданам», - сказал Доний.

Правозащитники подчеркнули, что граждане Украины могут присоединяться к искам и поддержать их.