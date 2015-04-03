Депутаты предлагают ВР запретить возглавлять вузы тем, кто голосовал за «диктаторские законы»

Киев. 3 апреля. УНИАН. Народные депутаты Юрий Деревянко и Ирина Суслова (внефракционные) предлагают Верховной Раде внести изменения в законодательство по недопущению на 10 лет к руководству вузов тех, кто голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

Об этом Деревянко сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, отметил депутат, он и Суслова зарегистрировали в ВР проект закона «О внесении изменений в законы Украины «Об очистке власти», «О высшем образовании» о признании голосования за «диктаторские законы» 16 января 2014 года критерием осуществления очистки власти (люстрации), и недопущении избрания на должности руководителей высших учебных заведений лиц, голосовавших за «диктаторские законы» 16 января 2014 года» (регистрационный номер 2505).

Деревянко отметил, что партия «Воля», которую он возглавляет, считает, что «ректоры высших учебных заведений должны также пройти более жесткую люстрацию, чем чиновники». По его словам, законопроектом предполагается «запретить в течение 10 лет занимать должности ректора» тем, кто голосовал за «диктаторские законы».

По его мнению, «если бы такие нормы были уже приняты и этот закон бы действовал, то сегодня не надо было бы проводить ту важную и широкую работу среди студенчества, педагогического коллектива, в том числе с привлечением многих народных депутатов, в отношении таких экс-«регионалов», как Григорий Калетник - Винницкий аграрный университет; в отношении таких, как Сергей Кивалов, который сегодня является почетным ректором Национального университета «Одесская юридическая академия» и других депутатов-«регионалов», которые хотят занять такие должности, потому что это будет место, где можно немного переждать, пока придет их очере