Харьковская правозащитная группа задокументировала более 4,6 тыс. случаев пропажи без вести лиц на востоке Украины (видео)

Из них, по данным правозащитников, найдено сегодня 3484 человека, а судьба 1165 пропавших неизвестна.

Киев. 30 июля. УНИАН. Харьковская правозащитная группа (ХПГ) задокументировала 4649 случаев пропажи без вести лиц, в основном, в боях на востоке Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил правозащитник, директор ХПГ Евгений Захаров.

Рассказывая о результатах выполнения проекта «Насильственные исчезновения и пропажи без вести во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014- 2018 годах», он отметил, что проект осуществлен при финансовой поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.

По его словам, из них 3135 - мужчины, 645 - женщины, 239 - дети, и пол 630 пропавших «мы не определили из-за недостатка информации».

Он отметил, что одним из источников информации были заявления о пропаже, которые подают люди в Национальную полицию и «было подано более 8400 заявлений об исчезновении, начиная с 2014 года».

Захаров отметил, что также использовались многочисленные информационные запросы в органы власти, а также информация, собранная во время мониторинговых поездок в населенные пункты вдоль линии разграничения.

Также он сообщил, что на сегодняшний день было найдено 3484 человека, а судьба 1165 пропавших неизвестна. При этом отметил, что «это речь идет только о данных, задокументированных нашей организацией и внесенных в нашу базу данных, то есть здесь надо употреблять слово – по меньшей мере».

Наибольшее количество исчезновений, по данным правозащитников, произошло во время активной фазы военного конфликта в 2014-2015 годах. «Наша база данных содержит информацию о 983 случаях пропажи гражданских лиц и 843 случаях исчезновения членов законных вооруженных формирований в 2014 году, в 2015 году - 361 гражданского и 216 военных, в 2016 году - 178 гражданских и 19 военных, в 2017 и 2018 годах и в первой половине 2019 нами было зафиксировано и внесено в базу данных исчезновение 40 гражданских лиц и 22 военных», - сказал Захаров.

Правовой эксперт ХПГ Игорь Сосонский отметил, что среди всех случаев исчезновения гражданских лиц, которые внесены в базу данных ХПГ, 621 случай можно квалифицировать как насильственные исчезновения, то есть речь идет о том, что жертвы насильственного исчезновения были лишены защиты законом после задержания и не имели никакой связи со своими родными.

Захаров по этому поводу отметил, что речь идет о нарушении статьи 7 части 1 пункта "и" Римского статута Международного уголовного суда, где это преступление трактуется как преступление против человечности. При этом он напомнил, что Украиной не ратифицирован на сегодня Римский статут.

«Конечной целью этого проекта является, безусловно, прежде всего розыск пропавших и обнародование информации об этом, а с правовой точки зрения - квалификация насильственных исчезновений как преступления против человечности - возможна ли она, и подготовка соответствующего представления в офис прокуроров Международного уголовного суда», - сказал Захаров.

Сосонский сообщил, что на основании этих данных правозащитники подготовили представление в Международный уголовный суд.

Он добавил, что параллельно в соответствии со статьей 147 Женевской конвенции, правозащитники давали указанным случаям и другую квалификацию. «Потому что лица, попадающие в плен или которых похищают, и судьба их длительное время неизвестна, они подвергаются разного рода действиям, которые могут быть квалифицированы как международные крайне тяжелые преступления - убийство, пытки, унижение человеческого достоинства, незаконное заключение», - пояснил эксперт.