Автокорпорация «Эталон» заявляет о нарушении конкуренции в связи с прописыванием тендерной документации под конкретного производителя (видео, фото)

По подсчетам корпорации, экономия бюджетных средств при открытом тендере во Львове может составить до 5 млн грн.

Киев. 31 июля. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов корпорация «Эталон» заявляет о нарушении конкуренции в связи с прописыванием тендерной документации под конкретного производителя при закупке автобусов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент корпорации «Эталон» и председатель правления Черниговского автозавода, входящего в «Эталон», Валерий Купцов.

«У местных бюджетов появились деньги, и они заказывают автобусы. Но почему-то некоторые прописывают тендерные условия таким образом, что ограничивается круг участников. Например, написано: «Школьный автобус. С правой стороны должно быть три кнопки, а с левой четыре». А у нас четыре с двух сторон. Мы это расцениваем как прописывание тендерной документации под конкретного производителя», - сказал Купцов.

По его словам, сейчас проходит правительственная программа по закупке 500 школьных автобусов для регионов.

«Ситуация складывается таким образом, что в торгах, которые объявлялись последние семь месяцев, как правило, прописываются условия под одного производителя. В Украине существует как минимум три производителя автобусов – «Богдан», «Атаман» и «Эталон», сказал Купцов, добавив, что «Богдан» в связи с загруженностью не принимает участие в торгах.

Присутствовавший на пресс-конференции директор компании «Торговый дом «Эталон Авто» Вадим Шкарупин рассказал, что 26 апреля 2019 года Департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации объявил тендер в электронной системе Prozorro.

«В соответствии с протоколом рассмотрения тендерных предложений от 6 июня, поступили предложения от трех участников, а именно: «Торговый дом «Эталон Авто» (нашего официального представителя) - с предложением автобусов марки «Эталон», «ТД ДИНАТ ГРУПП» - с предложением автобусов марки «Атаман» и «АВТОГРАД-2007» - с предложением автобусов той же марки «Атаман», - сказал он.

Шкарупин отметил, что департамент образования и науки отклонил предложение «Эталон Авто» из-за незначительной ошибки в документации, а двух дилеров, реализующих автобусы «Атаман» производства «Черкасский автобус», допустил к участию в аукционе.

«Изучив тендерные предложения «ТД ДИНАТ ГРУПП» и «Автоград-2007», которые были представлены в тендерной процедуре, мы выяснили, что документация этих участников также имела недостатки. Недостатки оказались идентичными, что, на наш взгляд, несет прямые признаки сговора с целью искажения конкуренции на торгах. Но Департамент образования и науки, отклоняя предложение «Эталон Авто», почему-то не заметил несоответствие тендерной документации предложений дилеров «Черкасский автобус», - сказал он.

В ходе пресс-конференции заместитель директора юридического департамента корпорации «Эталон» Наталия Бачурная подчеркнула, что поскольку Департамент образования и науки не удовлетворил жалобы, «Эталон» был вынужден обратиться в Антимонопольный комитет Украины, который 1 июля 2019 года принял решение об отмене торгов из-за нарушения процедуры публичных закупок.

«Во исполнение решения Антимонопольного комитета Украины, Департамент образования и науки 3 июля 2019 года отменил торги, объявленные 26 апреля, и разместил объявление о новом аналогичном тендере на закупку тех же 43 единиц школьных автобусов, ожидаемой стоимостью 79,8 млн грн. Но в новом тендере заказчик внес в тендерную документацию одно изменение, согласно которому участник с предложением школьного автобуса «Эталон» вообще не сможет претендовать на участие в нем, а именно: добавил требование о том, что автобус не может быть выше 2900 мм, в то время как школьные автобусы «Эталон» выше всего на 78 мм», - отметила она.

По словам Бачурной, в Антимонопольном комитете есть практика, согласно которой, если по тендерной документации подходит продукция хотя бы двух участников, то есть конкуренция.

«В нашем случае тендерной документации, а именно высоте, соответствует продукция «Атаман»… Фактически в тендере участвуют два дилера «Атамана». Соответственно, экономия бюджетных средств минимальна», - подчеркнула она.

В свою очередь, Шкарупин отметил, что, по подсчетам корпорации, экономия бюджетных средств при открытом тендере во Львове может составить до 5 млн грн.

При этом, по его словам, ограничение участия в тендерах идет почти по всем направлениям, а не только в программе закупки школьных автобусов.

«Например, в городе Каменское у нас длина городского автобуса оказалась больше на 20 мм. Хотя, с точки зрения функционального обеспечения это не играет роли», - сказал он.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов “Украинский кардан” и Черниговский кузнечный завод.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/87699-presskonferenciya-korporacii-etalon-v-unian.html