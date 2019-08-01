Общественный совет при Минэкологии призывает новое руководство Украины учитывать вопросы экологии при формировании политики развития страны

Обеспокоенность общественности вызывает то, что практически все прошедшие в парламент партии имеют очень слабую экологическую составляющую в своих программах.

Киев. 1 августа. УНИАН. Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов призывает президента Украины Владимира Зеленского, а также новоизбранных народных депутатов учитывать ряд ключевых направлений и проблемных вопросов в сфере экологии при формировании политики развития страны.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила глава общественного совета и президент ВГО «Живая планета» Светлана Берзина.

«Мы ожидаем, что уже в ближайшее время будет работать Верховная Рада 9-го созыва, и у нас есть некоторая обеспокоенность. Она вызвана тем, что практически все партии имеют очень слабую экологическую составляющую в своих программах. При этом вопрос окружающей среды является неотъемлемой частью устойчивого развития нашей страны», - сказала Берзина.

Она напомнила, что Украина в 2017 году приняла национальный доклад «Цели устойчивого развития: Украина», который был разработан силами более 800 экспертов, при этом ни одна политическая сила не ориентируется на эти цели.

«Прежде всего, перед формированием парламентских комитетов, перед определением, кто будет возглавлять органы власти, мы хотим донести, что мы как общественный совет, который представляет институты гражданского общества, экспертную среду, - в состав нашего совета входит большое количество ученых, практиков, кандидатов и докторов наук - готовы сотрудничать для того, чтобы при разработке и при правительственном и парламентском планировании были учтены эти цели и цели государственной экологической политики», - сказала Берзина.

Она отметила, что в первую очередь необходимо провести актуализацию «дорожных карт» по имплементации европейского законодательства, директив и регламентов в соответствии с обязательствами Украины по реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также принять Национальный план действий по окружающей среде до 2025 года.

Глава Комитета общественного совета по вопросам экологии и недропользования Павел Жила среди других актуальных проблем отметил вопрос экологического налога.

По его словам, сегодня лишь 55% средств экологического налога направляются на природоохранные мероприятия по государственным, региональным или местным программам. Остальная часть направляется в общий фонд госбюджета, где не используется на решение экологических вопросов.

Он сообщил, что в парламенте зарегистрированы законопроекты, которые могли бы усовершенствовать данную проблему.

«Суть предложений в том, что все экологические деньги должны использоваться исключительно для решения экологических вопросов. При этом эти средства должны аккумулироваться в специальных фондах. Эти деньги должны работать на предотвращение, то есть на строительство новых очистных сооружений, фильтров, внедрение экологических проектов на предприятиях. Надеюсь, что эти инициативы будут поддержаны новым составом правительства и Верховной Рады», - сказал Жила.

Также он обратил внимание на необходимость реформирования сферы недропользования. По его словам, это должна быть прозрачная и инвестиционно привлекательная сфера, которая соответствует международным стандартам.

Павел Жила подчеркнул, что интенсивная добыча невозобновляемых природных ресурсов должна постепенно замещаться переработкой отходов производства и потребления.

В свою очередь, доктор биологических наук, председатель Комитета общественного совета по вопросам экосети и заповедного дела Василий Конищук подчеркнул необходимость развития природно-заповедного фонда путем расширения и сохранения территорий заповедников. Также он отметил необходимость обеспечения надлежащего управления и финансирования объектов заповедного фонда и важность вынесения их границ в натуре для предотвращения нецелевого использования земель с охранным статусом.

Он напомнил, что еще в 2009 году был издан указ президента о создании на базе государственных резиденций национальных природных парков «Залесье», «Белозерский», «Синегоры», который до сих пор не выполнен.

Член общественного совета, основательница ГО «Общественное взаимодействие» и общественного формирования «Экологический патруль» Татьяна Лампик сообщила, что в Украине должна быть создана система государственного мониторинга окружающей среды, которая позволит обеспечить потребности в достоверной и оперативной информации, необходимой для предупреждения или уменьшения негативных последствий изменений состояния окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство экологии и природных ресурсов в пилотном режиме запустило веб-портал для предоставления административных услуг в сфере защиты окружающей среды "Открытая окружающая среда".

Портал содержит восемь категорий услуг относительно опасных химических веществ, отходов, пестицидов и агрохимикатов, животных и растений, а также выбросов.