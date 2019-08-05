Эксперты выступают за создание комиссии по контролю за использованием имущества и земель обороны и электронного учета ресурса ВСУ

Эксперты считают необходимым создание прозрачной электронной системы учета ресурса ВСУ и Минобороны.

Киев. 5 августа. УНИАН. Эксперты выступают за создание комиссии по контролю за использованием имущества и земель обороны и электронного учета ресурса Вооруженных сил Украины.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН: руководитель Центра стратегических и оборонных исследований, кандидат наук госуправления, докторант Иван Базарко; офицер запаса ВСУ, мэр оккупированного города Александровск Луганской области, боец батальона "Айдар" Николай Греков; модератор, журналист-расследователь, майор запаса ВСУ Игорь Рудич.

Николай Греков заявил о необходимости ревизии всех государственных оборонных предприятий.

Кроме того, он подчеркнул необходимость создания постоянно действующей комиссии по контролю за использованием имущества и земель обороны и завершения их полной государственной регистрации.

«Сегодня мы требуем, чтобы была создана постоянно действующая комиссия по контролю за использованием имущества и земель обороны и завершения полной государственной регистрации указанного имущества, а также создания системы электронных учетов всего ресурса ВСУ», - подчеркнул он.

В свою очередь Иван Базарко подчеркнул важность преодоления коррупции в оборонной сфере.

«Мы себе выписали коррупционные риски - все моменты, по которым есть убытки. Если говорить только о недвижимом имуществе и землях Минобороны - это убытки, которых можно 10 млрд грн в год начислить. Это касается вопросов, связанных в том числе со строительством, распределением и закупкой жилья», - сказал он.

Иван Базарко считает необходимым создать прозрачную электронную систему учета ресурса ВСУ.

«Если, например, во Львове в воинской части есть 100 военнослужащих, и в Николаеве в части есть столько же военных, то не могут военные во Львове съесть, условно говоря, 15 мешков картофеля, а в Николаеве - 80 мешков картофеля. Не может в расчете за коммунальные услуги на одного военного в Мукачево тратиться вдвое больше, чем в Чернигове. Мы ресурс привяжем к конкретным военным и не будет, что солдата кормят одновременно и по месту их дислокации, и на передовой», - добавил он.

«Если ввести систему учета, то люди, которые хотят просто обогащаться на своих должностях, работая в Минобороны или ВСУ, они просто оттуда побегут, как тараканы, потому что им там будет неинтересно, потому что будет очень легко все проконтролировать», - считает эксперт.

Кроме того, он выступает за создание военной полиции.

«Один из важных моментов реформы оборонной отрасли - это создание военной полиции, это один из моментов как предохранитель с определенными действенными полномочиями, и этот вопрос должен быть вынесен в приоритеты в рассмотрении работы Верховной Рады. Военная полиция обеспечила бы эффективный контроль», - убежден Базарко.

Еще один вопрос, добавил эксперт, это формирование экспертной группы, «которая бы разобралась с действующим законодательством, которым пользуются ВСУ и Минобороны, поскольку это законодательство уже устарело - оно, в основном, 90-х годов».

«Мы, к сожалению, не видели никаких действий в этом направлении, и мы надеемся, что новый президент, новый парламент и новое правительство, возможно, все-таки нас услышат и начнутся положительные перемены», - отметил Николай Греков.

В свою очередь, журналист-расследователь, майор запаса ВСУ Игорь Рудич акцентировал на необходимости контроля за коррупционными рисками в системе военного строительства: «В феврале этого года как журналист - расследователь я поехал в Черкасское Днепропетровской области в 93 ОМБ, где должны были построить казармы улучшенного типа. И увидел, что там вместо казарм, только фундамент и сваи - больше ничего. С 90 млн. грн. выделенных средств, перечислены на это около 41 млн. грн. Винницкой строительной компании. В результате ничего нет. А куда делись деньги? Разворованы?. За это должны нести ответственность!».

Подытоживая, участники мероприятия отметили, что по конкретным ситуациям коррупции они готовят соответствующие обращения в НАБУ, ГБР, ГПУ, САП.