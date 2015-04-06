Союз «Слава Украине» заявляет о разработке специального костюма-«невидимки» для бойцов АТО

Киев. 6 апреля. УНИАН. Общественный союз «Слава Украине» заявляет о своей разработке специального костюма-«невидимки» для бойцов АТО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель этого союза Андрей Верлатый, представляя проекты помощи военным в АТО, наработанные союзом при поддержке украинских ученых.

По словам Верлатого, костюм будет представлен в ближайшее время широкой общественности сразу после того, как экспериментальный образец пройдет полевые испытания.

«Сейчас этот костюм поехал на передовую. Мы провели лабораторные испытания - он их полностью прошел. В ближайшее время мы представим общественности результаты лабораторных испытаний, сам костюм и испытания его в полевых условиях. Человек сегодня ночью уже выйдет в нем и пройдет несколько блокпостов, сфотографируется на фоне Горловки и вернется домой ... Я думаю, в течение недели будут проходить испытания. Планирую, что в среду, после Пасхи, этот костюм будет представлен вместе с человеком, который в нем пройдет блокпосты», - заверил председатель союза «Слава Украине».

По его словам, этот костюм-«невидимка» гораздо лучше существующих аналогов, которые производятся в Соединенных Штатах, Германии и России. «Россия делает такой костюм из импортной ткани, мы же ткань производим здесь, в Украине, совсем не используя импортных составляющих», - заявил Верлатый.

Он уверяет, что созданная для костюма ткань не заметна для средств наблюдения - ни космических, ни наземных. «Если даже технику накрыть этой тканью, спутник не покажет, что здесь есть техника - он будет видеть чистое поле», - сказал Верлатый.

Он добавил, что союз планирует запустить костюмы-«невидимки» в «широкую серию» сначала за счет волонтерских средств. «Мы этот костюм начнем шить здесь, в Украине. И давать его нашим разведчикам, которые служат во всех действующих объединениях украинской армии», - рассказал Верлатый о планах, добавив, что сейчас о разработке уже проинформировано Министерство обороны.

Кроме того, председатель Киевской самообороны, входящей в союз «Слава Украине», Владимир Давыдюк сообщил о разработке агрегата по очистке воды, который питается от обычного аккумулятора и может очищать 50 литров воды в час. «Установка принимает любую воду, из любой лужи очищает ... Если пропустить воду через эту установку, вода становится пригодной для питья даже без кипячения. Эти установки сейчас стоят уже в трех батальонах на эксплуатации и люди благодарны нам», - рассказал он.

Также Давыдюк сообщил о разработке еще одного очистительного механизма, который сейчас испытывается. Это прибор, по его объяснению, удобный для разведчиков и представляет собой трубку, напоминающую обычный карандаш, которая также обеспечивает очистку воды, взятой даже из лужи. «Сейчас она будет сертифицирована и после этого представлена для СМИ и общественности», - сказал он.

По словам председателя союза, усилия организации и в дальнейшем будут направляться на новые разработки для украинской армии.

«Но это должна быть государственная программа. Мы сами не вытянем как волонтеры. Хотя мы делаем все, что можем, но государство должно помогать в серийном производстве разработок», - добавил Давыдюк.

Верлатый отметил, что цель создания союза «Слава Украине», в который сегодня входит 10 общественных организаций, - это, в первую очередь, возможность помощи действующей власти и содействие в улучшении ситуации с обороной государства.

Он сообщил, что среди других направлений работы союза - оказание помощи всем участникам АТО, которые будут обращаться на телефоны «горячей линии» союза: 044-594-55-77 и 044-247-42-92. Помощь будет предоставляться по юридическим вопросам, медицинских и социальных.

Кроме того, по информации Верлатого, в рамках проекта организована подготовка бойцов в учебном центре. Так, только в одном Центре обучения в Киевской области, по его словам, подготовлено уже более тысячи человек.

Среди других запланированных мероприятий на этот год - организация оздоровления за рубежом детей участников АТО, детей из семей погибших в АТО и детей из семей, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть свои дома на востоке страны. Как отметил Верлатый, эта программа стала возможной благодаря поддержке Всемирного конгресса украинских и венгерских благотворителей.

«Союз не является очередным партийно-олигархическим проектом. Это действительно открытый союз патриотически настроенных граждан, которые поставили своей целью защищать границы нашего государства, бороться с коррупцией и защищать народ», - заверил Верлатый.