ОО «Комитет по противодействию коррупции» призывает адвокатов объединить усилия в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах

Киев. 7 апреля. УНИАН. Общественная организация «Комитет по противодействию коррупции в органах власти» призывает адвокатов объединить усилия в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах.

Об этом эксперт организации Константин Черненко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы, в первую очередь, предлагаем объединить усилия в отношении тех лиц, которые избегают люстрации, саботируют ее. Мы предлагаем, так сказать, на волонтерских началах помочь люстрационным процессам», - сказал Черненко.

По его словам, торможение процессов очищения правоохранительных органов происходит, в том числе, по причине негативного сотрудничества «связи» «суды-прокуратура», которые продолжают работать по старым, налаженным годами, схемам.

Черненко отметил, что в стране всем известно «правосудие» Печерского районного суда Киева.

При этом он заявил: «Имеющиеся у нас данные позволяют сделать вывод, что в системе правоохранительных органов Печерского района столицы из числа работников прокуратуры и милиции создана преступная организация, члены которой лично и с привлечением сторонних лиц, по заказу и в интересах тех или иных лиц, совершали преступления».

В частности, группа столичных адвокатов предоставила «Комитету по противодействию коррупции» ряд материалов об организации преступных действий с участием бывшего первого заместителя прокурора Печерского района и бывшего старшего прокурора.

Присутствующий на пресс-конференции адвокат Денис Цыпин заявил, что при участии этих лиц, а также судьи Печерского райсуда, заместителя председателя Днепровского райсуда Киева и судьи было организовано уголовное преследование председателя Всеукраинского физкультурного общества «Колос» Александра Мендуся за неисполнение судебного решения по делу об отчуждении имущества общества.

В свою очередь адвокат Людмила Иванчик сообщила, что бывшим старшим прокурором совместно с работниками Печерского райуправления милиции было сфабриковано уголовное производство по обвинению в мошенничестве на 2 млн долл. и подделке медицинского документа киевлянина Владимира Белого и незаконное открытие производства против его адвоката Андрея Похиленко за якобы подделку документов.

Продолжая тему, адвокат Виктор Петруненко отметил, что указанными работниками прокуратуры было фальсифицировано уголовное производство против гражданина Заховайло в пользу третьего лица, пытавшегося помешать возвращению Организации арендаторов арендной фирмы «Экста» дома на Шота Руставели, 11.

Кроме того, как отметил адвокат, эти же прокурорские работники фальсифицировали уголовное производство против гражданина Тура в пользу другого лица, пытавшегося избежать передачи нежилого помещения АО «Ревета» (Парекс-Банк, Латвия) во исполнение договора залога за кредит в 6 млн евро.

По словам Петруненко, в общей сложности у адвокатов есть материалы около 10 дел, которые незаконно были открыты с участием либо бывшего первого заместителя прокурора Печерского района, либо бывшего старшего прокурора, либо ими совместно.

Как заявил директор ООО «Часовой салон «Кристалл» Игорь Бриков, «апофеозом деятельности» бывшего старшего прокурора и его сообщников из милиции стало ограбление 20 августа прошлого года под видом проведения следственных действий по поиску «радиоактивных материалов и контрафактной продукции» столичного ювелирного магазина «Граф», из которого было «изъято» ценностей на сумму почти 2 млн долл.

Как отметили адвокаты и Бриков, некоторые из 10 фигурантов этого дела, включая бывшего старшего прокурора, задержаны, но существует опасность, что он могут оказаться на свободе.

Учитывая изложенное, заверил Черненко, все имеющиеся у адвокатов материалы о неправомерных действиях прокуроров и других лиц, участвовавших в рассмотрении дел и выносивших по ним решения, в ближайшие дни будут переданы генеральному прокурору Украины Виктору Шокину, членам Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета юстиции.