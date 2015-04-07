Киев. 7 апреля. УНИАН. Группа «ВВ» отправляется в «Большой весенний тур» по Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили фронтмен группы Олег Скрипка и гитарист Евгений Рогачевский.

«Мы активно готовимся к нашему музыкальному путешествию, потому что соскучились по искреннему рок-н-ролльному драйву, энергетике полных залов, положительным эмоциям. Знаем, что наш слушатель любит и ждет нового общения с нами. Назначаем всем, кто любит «ВВ», теплые апрельские свидания на наших концертах», - сказал Скрипка.

«Большой весенний тур» охватит 8 городов Украины и продлится с 21 по 30 апреля: Умань - 21 апреля, Николаев - 22 апреля, Кривой Рог - 23 апреля, Полтава - 24 апреля, Белая Церковь - 27 апреля, Винница - 28 апреля, Хмельницкий - 29 апреля, Тернополь - 30 апреля.

Скрипка и музыканты группы обещают поклонникам «безумный драйв, искреннюю уверенность и положительные эмоции».

Как отмечалось на пресс-конференции, группа «ВВ» за почти 30 лет концертной деятельности получила целую армию поклонников из всей Украины, и программа «Большого весеннего тура» состоит как из любимых хитов, так и из новых песен.