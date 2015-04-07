Ассоциация деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий призывает депутатов 9 апреля проголосовать за введение моратория на вывоз леса-кругляка

Киев. 7 апреля. УНИАН. Ассоциация деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины призывает народных депутатов 9 апреля проголосовать за введение 10-летнего моратория на вывоз леса-кругляка, что позволит создать новые рабочие места, увеличив загрузку деревообрабатывающих предприятий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал глава ассоциации Игорь Соболевский, добавив, что соответствующее предложение изложено в законопроекте №1362.

«Сегодня мы обращаемся к депутатам Верховной Рады с требованием остановить вывоз леса со всей Украины за границу... Надеемся, что 9 апреля депутаты проголосуют за этот документ», - сказал Соболевский, отметив, что законопроект полностью учитывает требования отечественных деревообработчиков.

По словам Соболевского, ежегодно из Украины вывозится около 1,3 млн куб м. леса-кругляка. Поэтому в результате массового вывоза леса-кругляка за границу в Украине из-за нехватки сырья закрывается множество деревообрабатывающих предприятий, а тысячи людей остаются без работы.

Заместитель главы ассоциации Иван Иванишин отметил, что украинские леса вывозятся за границу, а страна импортирует обработанные дерево-материалы, не создавая тем самым у себя рабочие места.

«Сейчас лес едет за границу, а люди остаются без работы», - подчеркнул Иванишин.

При этом он рассказал, что властям необходимо доработать Лесной кодекс, поскольку соответствующие правила лучше обеспечивают условия работы для экспортеров, чем для предприятий деревообрабатывающей отрасли.

В свою очередь Соболевский подчеркнул, что деревообрабатывающее предприятие не может конкурировать с экспортером, поскольку последний почти не имеет затрат - не платит зарплаты, налогов, не покупает оборудования, что негативно сказывается на экономике страны.

«Экспортер платит от 1 до 3 грн налога с кубического метра дерева, а предприятие переработчик может иметь налоговою нагрузку как минимум 50-100 грн. А если остановить экспорт, рынок насытится сырьем, предприятия модернизируются и будут платить уже 500-1000 грн с кубометра», - подчеркнул глава ассоциации.

В тоже время член совета ассоциации от Закарпатской области Василий Розман рассказал, что при переработке дерева 40% материала становится отходами. По его словам, эти отходы в Украине можно использовать как дешевый материал для производства пеллет, которые население будет сжигать в котлах, отказавшись от значительного подорожавшего природного газа.

Вместе с тем, член ассоциации Александр Сундуков, представляющий Тернопольскую область, сообщил, что из-за активной работы ассоциации по введению запрета на экспорт леса-кругляка ее представители не раз получали угрозы от бизнес-групп, которые зарабатывают на экспорте. При этом он, как и все присутствующие на пресс-конференции участники, выразил надежду, что законопроект будет принят 9 апреля, благодаря чему в стране увеличится загрузка профильных предприятий, которые в последнее время работают в сложных условиях.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля текущего года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде) (№1362). За это решение проголосовали 277 народных депутатов при необходимых 226.

7 апреля Комитет промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады поддержал принятие законопроекта № 1362.

Законопроект предлагает установить 10-летний мораторий на вывоз за пределы таможенной территории Украины лесоматериалов в виде необработанной древесины, а именно: леса круглого в виде бревен, столбов, с транспортной влажностью более 22% и пиломатериалов толщиной более 70 миллиметров с транспортной влажностью более 22%.