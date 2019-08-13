Лидер Общественного движения «Рідна країна» Томенко объяснил необходимость отмены государственного финансирования политических партий (видео)

Он отметил, что в общей сложности за следующие 5 лет политические партии получат 5 млрд 363 млн 290 тыс. 823 грн из государственного бюджета.

Киев. 13 августа. УНИАН. Лидер Общественного движения «Рідна країна» Томенко объяснил необходимость отмены или приостановления государственного финансирования политических партий.

Об этом шла речь на пресс-коференции в УНИАН по поводу петиции об отмене госфинансирования политических партий, которая за 22 дня набрала 25 тысяч голосов.

По мнению Томенко, «история с бюджетным финансированием политических партий еще раз продемонстрировала фантастическую пропасть между европейскими стандартами и украинской практикой».

Он отметил, что в свое время поддерживал бюджетное финансирование партий, поскольку «такой принцип должен был разорвать связь теневого бизнеса, олигархов и мировоззренческих политических партий».

Но, отметил Томенко, бюджетное финансирование в европейских странах является одной из норм, которая призвана, чтобы не было олигархических партий и чтобы олигархи не доминировали в политической системе: «У нас она сработала с точностью до наоборот».

Он считает, что за время президентства Петра Порошенко не удалось ликвидировать монополии, ликвидировать олигархический бизнес.

«Если олигархия не уничтожена, то объективно партии или значительное количество партий обречены сотрудничать или финансироваться олигархическими партиями», - убежден Томенко.

!!! «На практике получилось так, что политические партии понесли деньги олигархам, поскольку самое простое, что они могли придумать - это размещать политическую рекламу в конце квартала перед отчетом в НАПК», - заявил лидер Общественного движения «Родная страна».

В частности, возникла ситуация, когда из средств налогоплательщиков, рядовых граждан, политическим партиям предыдущего созыва Верховной Рады за примерно два года было выплачено 1,5 млрд грн, из которых более 70% израсходовано на политическую рекламу на олигархических каналах.

«То есть, фактически борясь с олигархией деньгами бедных граждан, олигархия в Украине окрепла, и олигархические медиа укрепились за наши деньги», - подчеркнул Томенко.

Вместе с тем он высказывает мнение, что в сотрудничестве с европейской стороной можно разработать новый проект закона о финансировании политических партий, в котором предусмотреть полный запрет расходования средств на политическую рекламу, и также определить условия расходования средств для деятельности партий.

«Если вы открываете бесплатные юридические приемные, например в сельской местности для консультирования людей, это можно из бюджета финансировать», - убежден Томенко.

Он напомнил, что одновременно с завершением парламентских выборов в Украине 21 июля вступила в силу расширенная норма финансирования политических партий, в том числе, которые на выборах набрали не менее 2% голосов избирателей, и таким образом сумма средств из государственного бюджета, которая будет выделяться на финансирование политических партий, будет еще значительно выше.

В частности, речь идет об 11 партиях, которые в 2020 году должны получить бюджетные средства (из них пять прошли в новый парламент). К этим партиям относятся: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За Жизнь», ВО «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария», и ВО «Свобода».

При этом Томенко считает, что некоторые из этих политических сил можно условно назвать партиями, поскольку они не имеют разветвленных политических организаций и были созданы за один день для участия в выборах.

«Я не знаю, что такое партия Гройсмана, например. За день она образовалась, и сейчас мы кого финансируем, что ячейки какие-то есть, в селах, в районах? Партии не существует. Были министры Кабинета министров, собрались и сказали, что Порошенко уже политическая смерть наступает, и мы не хотим с ним иметь дело, а Зеленский нас не берет, давайте создадим партию. И мы теперь будем министров - часть правительства Гройсмана... за пять лет мы дадим им 71 млн грн», - заявил Томенко.

Также он привел пример, что за пять лет «Партии Шария» будет выплачено около 66 млн грн, а партии «Оппозиционный блок» (с которой связывают олигарха Рината Ахметова и Вадима Новинского) - более 89 млн грн.

Томенко считает, что финансирование партий нужно как минимум приостановить при условии, что Украина является воюющей страной.

Кроме того, он сказал, что в текущем квартале финансирование получают еще партии, которые были в предыдущем, восьмом созыве парламента. Речь идет о партии бывшего премьер-министра Арсения Яценюка «Народный фронт», которая уже несколько лет не участвует в выборах.

«Она сейчас за третий квартал получила 36 млн грн. У меня вопрос: где эта партия и что она делает? Большинство соратников Яценюка уже депутаты или кандидата по блоку Порошенко или других партий», - сказал он.

Томенко отметил, что 11 партий, которые должны финансироваться с 2020 года, за пятилетний период должны получить 3 млрд 109 млн 807 тыс. 823 грн денег налогоплательщиков. Также в законе о финансировании политпартий есть норма компенсации расходов за предвыборную агитацию для партий, преодолевших 5% барьер в парламент. Соответствующая сумма составляет 2 млрд 253 млн 420 тыс. грн.

Таким образом, в общей сложности за следующие 5 лет партии получат 5 млрд 363 млн 290 тыс. 823 грн.

«На самом деле эта цифра будет гораздо больше, если петицию и нашу позицию не слушает власть, потому что расчеты осуществляются на основании прожиточного минимума. Сегодня он, как вы знаете, 1 тыс. 921 грн, но он же будет расти с каждым годом, а значит и расходы на содержание партий будут тоже расти», - подчеркнул Томенко.

При этом он сообщил, что «Рідна країна» продолжает сбор подписей за петицию, которая зарегистрирована на сайте президента: «Президент должен реагировать после завершения срока сбора подписей», - добавил Томенко.

Он считает, что деньги, которые выделяются для политических партий, могут направляться на более важные дела в стране, и в частности на армию, здравоохранение, науку и образование.

«Я лично обратился ко всем лидерам политических партий в 2017-2018 годах с просьбой отказаться от финансирования. Поэтому мы здесь позицию никакую не меняли. У нас позиция одна. Принципиальная позиция, нельзя в бедной, коррупционной, воюющей стране издеваться над людьми, и бедных делать еще беднее, а богатых - еще богаче», - подчеркнул Томенко.

Он призвал граждан поддержать петицию об отмене бюджетного финансирования партий.

«Я надеюсь, что активная поддержка украинского народа поможет украинским депутатам принять бюджет в интересах народа, а не в интересах олигархов», - подытожил Томенко.