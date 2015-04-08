Представители неправительственных организаций призывают украинскую власть обратить внимание на проблемы 9 тысяч цыган-переселенцев

Киев. 8 апреля. УНИАН. Представители неправительственных организаций призывают украинскую власть обратить внимание на проблемы цыган-переселенцев, которых уже около 9 тысяч.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН относительно нарушений прав цыган-переселенцев.

Как сообщила вице-президент международного благотворительного фонда «Чирикли» Земфира Кондур, согласно данным мониторинга фонда, около 9 тысяч цыган были вынуждены покинуть свои дома на востоке Украины с начала конфликта на Донбассе. Больше всего цыганских переселенцев выехали в Харьковскую область.

Однако, как отметила Кондур, после прибытия цыган в другие регионы Украины негативное отношение местных жителей к ним усилилось.

«Более 55% ромов не регистрируются как внутренне перемещенные лица из-за страха конфискации их имущества милицией или другими органами власти», - сказала Кондур.

Также она отметила, что «даже в мирное время большинство ромов не были социально адаптированы в Украине с множеством проблем. Во время боевых действий они становятся первыми жертвами, что приводит к еще большей их уязвимости».

В свою очередь, директор ромской программной инициативы Международного фонда «Возрождение» Ольга Жмурко призвала украинскую власть обратить внимание на проблемы цыган-переселенцев.

«Ведь сейчас они являются одной из наиболее уязвимых категорий украинцев. Люди, которые и в мирное время из-за своего этнического происхождения относятся к наиболее дискриминируемых слоям населения, теперь становятся объектом двойной дискриминации», - отметила она.

«По данным последних исследований уровня ксенофобии в Украине, ромы остаются национальным меньшинством, к которому украинцы относятся наиболее предвзято (5,5 из возможных 7-ми баллов по шкале Богардуса)», - добавила она.

Председатель неправительственной организации «Чачимо» Николай Бурлуцкий убежден, что проблема цыган является системной, поскольку имеет ряд аспектов: стереотипы, слабую интеграцию ромов в украинское общество и необходимость усиления внимания государства к выполнению своих обязательств относительно ромского национального меньшинства - реализации Стратегии социальной защиты и интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество до 2020 года.

Как отметил председатель международной ромской организации «Кетане» Юрий Иваненко, чтобы улучшить ситуацию, государство должно упростить процедуру получения документов, удостоверяющих личность, для цыган-переселенцев, как это сделали балканские страны».

Кроме этого, по его словам, «Украина должна осуществлять регулярный мониторинг ситуации и сбор данных относительно потребностей и проблем цыганского населения, также государство должно проводить работу с ромскими общинами, направленную на разъяснение их конституционных прав и обязанностей, и тесно сотрудничать с общественными активистами, которые помогают цыганам в Украине».