Запрет на санитарные вырубки леса в заповедниках позволит устранить коммерческую заготовку древесины – общественные активисты

Киев. 8 апреля. УНИАН. Запрет на санитарные вырубки леса в заповедниках и заповедных зонах, который Министерство экологии и природных ресурсов Украины ввело приказом №114 от 6 апреля, позволит устранить коммерческую заготовку древесины из заповедных территорий страны.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава гражданского комитета «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, подчеркнув, что общественные активисты смогли убедить Министерство экологии в отсутствии необходимости рубки деревьев в заповедниках.

«Министр экологии Игорь Шевченко лояльно отнесся к нашим требованиям и подписал приказ о запрете санитарных вырубок на заповедных территориях», - сказал Черняховский.

По его словам, часто под предлогом санитарных вырубок высококачественные породы деревьев вырубались в заповедниках лишь для получения прибыли.

«Слово «санитарные» - это просто прикрытие банального желания вырубить лес. Соответственно, при этом обогатиться... Если даже парк получит какие-то деньги, то это будет очень мало, так как большая часть леса рубится вообще без документов», - сказал Черняховский.

По его словам, в заповедных зонах процесс роста деревьев и существования леса проходил на протяжении нескольких сотен лет без вмешательства людей, поэтому потребность их деятельности в этом процессе должна быть минимальной.

С мнением Черняховского согласился директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, который добавил, что лесники часто обосновывают необходимость вырезки деревьев присутствием в них вредных насекомых - короедов.

«Вспышка короедов самоустраняется на седьмой год. При этом за 7 лет они могут пройти лишь 70 метров территории. Кроме того, от него гибнут только больные и старые деревья. То есть, по сути, короед - это такое санитарное насекомое, которое добивает больные деревья, а здоровые при этом остаются в нормальном состоянии», - подчеркнул Борейко.

По словам Черняховского, государству необходимо хранить заповедные территории, которые занимают лишь 4,5% площади Украины, тогда как размеры свалок в стране постоянно увеличиваются и на данный момент составляют 7% площади.

Вместе с тем, главный специалист Минэкологии Владимир Коваль рассказал, что министерство поддержало обоснованные требования общественности, при этом оставило возможность вырубки леса на заповедных территориях для собственной нужды заповедников, при угрозе для человека, а также для ликвидации стихийных явлений.

При этом он отметил, что Минэкологии считает необходимым ввести запрет на вырубку леса в заповедниках других ведомств, которые управляют такими территориями.

«Наше министерство также обратилось к Государственному агентству лесных ресурсов и Министерству образования и науки с письмом, чтобы они на своих заповедных территориях также приняли соответствующие меры», - сказал представитель Минэкологии.

В то же время юрист общественной организации «Экоправо-Киев» Галина Левина отметила, что общественность будет бороться за запрет санитарных вырубок на всех объектах заповедного фонда страны.

Как сообщал УНИАН, 31 марта представители общественной организации «Киевский эколого-культурный центр» и общественной эколого-правовой организации «Экоправо-Киев» заявили, что подали иск к Кабинету министров Украины с требованием запретить санитарные рубки леса в заповедниках и заповедных зонах.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, из-за рубки леса в заповедниках и заповедных зонах уменьшаются популяции животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

6 апреля министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко подписал приказ «О дополнительных мерах по сохранению биоразнообразия территорий и объектов природно-заповедного фонда» № 114, которым была запрещена санитарная рубки в природных заповедниках и заповедных зонах.