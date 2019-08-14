В Украине 27-29 сентября пройдет первый фестиваль биохакинга (видео, фото)

По словам организаторов фестиваля, "биохакинг – это измеряемое управление здоровьем для достижения максимальной продуктивности во всех сферах жизни".

Киев. 14 августа. УНИАН. В Украине 27 - 29 сентября пройдет первый фестиваль биохакинга как комплесного подхода к управлению здоровьем.

Об этом говорилось на пресс-конференции в УНИАН.

Фестиваль состоится в загородном клубе Украины Equides Club (с. Лесники).

По словам основателя фестиваля, главного врача первой клиники биохакинга в Украине SQLAB Святослава Ханенко, идея проведения фестиваля связана с тем, что "наступает новое время непрерывных изменений и нарастающей неопределенности, и Украину в этой неопределенности трясет так, как мало кого другого".

Он убежден, что Украина и ее граждане сегодня "стоят перед экзистенциональным выбором: быть нам или не быть".

Как подчеркнул Ханенко, с 1991 года население Украины "сократилось уже практически в два раза, и чем дальше, тем дела становяться все хуже".

"И мы считаем, я считаю лично, что здоровье лидеров Украины, именно здоровье как комплексная категория, и меннно лидеров, как тех, которые несут на себе ответственность и ведут за собой других, является тем предметом, на котором нужно сфокусировать сегодня все ресурсы", - заявил Ханенко.

По его словам, "биохакинг – это измеряемое управление здоровьем для достижения максимальной продуктивности во всех сферах жизни".

Как сказал Ханенко, речь идет не о тех ситуациях, когда люди посещают врачей только тогда, когда появляется определенная болезнь, а наоборот - о постоянном занятии своим здоровьем. "Заниматься здоровьем, прокачивать его для максимальных показателей для того, чтобы быть максимально продуктивным", - добавил он.

По его словам, философия биохакинга зародилась 10 лет назад в Кремниевой долине в американском штате Калифорния, где сосредоточено большое количество успешных компаний.

"Мы за три года в первой клинике биохакинга получили безпрецедентный опыт. Мы обследовали очень глубоко и очень большое количество людей, именно лидеров, лидеров мнения в Украине", - заявил Ханенко.

Он подчеркнул, что миссия развития биохакинга состоит в преодолении демографического кризиса в Украине.

"Мы удостоверились в правильности нашего выбора, что сосредотачиваться нужно на лидерах, чтобы биохакинг стал мейнстримом и после этого этот тренд распространялся на другие слои общества, и таким образом мы преодолеем демографический кризис", - отметил Ханенко.

По его словам, в связи с этим возникла идея провести фестиваль биохакинга в Украине. "Не просто односторонне образовывать и делать определенные лекции, снимать материалы, а помочь лидерам мнений в теоретическом и практическом формате, помочь гостям фестиваля влиять на контент мероприятия", - пояснил Ханенко.

Среди целей фестиваля он назвал помощь людям сформировать отношение к своему здровью как комплексному ресурсу благополучия тела, разума, духа, социальных связей и окружающей среды, основному измеряемому и управляемому ресурсу, речь также идет о вере в себя, о ценностях, которые человек истинно осознает и идет к своим целям.

В свою очередь, президент CEO Club Ukraine, соучредитель Young Business Club, Executive Club Сергей Гайдайчук отметил, что чем выше человек поднимается в профессиональном плане и в бизнесе, тем сильнее повышается уровень ответственности, и в первую очередь - ответственности за других людей.

"Количество проектов растет, количество инициатив растет, но ключевое во всем этом – это ты, не твои знания, не твои дипломы, не твои стратегии, а твое здоровье. И в этом часто много проблем, и поэтому бизнесмены после 20 лет в бизнесе начинают заниматься здоровьем. Сначала они инвестируют свое время, свои деньги в развитие бизнеса, а потом эти деньги и время инвестируют в восстановленияе здоровья", - сказал Гайдайчук.

"Кроме того, что мы должны отвечать перед собой за свое здоровье, мы должны также эту идею нести среди людей. Мы должны делать это модным", - заявил Гайдайчук и добавил, что нужно объединять лидеров, которые имеют репутацию и к мнению которых прислушиваются.

По мнению члена правления KMBS Allumni Евгения Саранцова, состояние здоровья человека говорит о его бизнесе и проектах, о его лидерстве как элементе, "встроенном" в человека. "Если у тебя нет ресурсов, то твое окружение очень быстро понимает, что ты не ресурсный, и они не верят в твою способность сделать какую-то трансформацию, сделать какой-то следующий лидерский шаг", - сказал Саранцов.

Он считает, что управлять здоровьем не только модно, но и очень выгодно, и фестиваль биохакинга должен дать понимание инструментов управления здоровьем. "Делать это лучше, и делать лучше трансформации в Украине, и инвестировать в здоровье как в свой мощный лидерский потенциал", - добавил он.

Как отметил управляющий H Club Олег Стрельников, среди успешных и известных бизнесменов, политиков и спортсменов "кто-то умеет с блеском управлять своим здоровьем, а кто-то не умеет это делать", на фестивале будут озвучены практические советы, как правильно подходить к теме биохакинга.

"Для себя благодаря моим коллегам и друзьям я понял, что это просто новое отношение к жизни. К здоровью как части жизни можно относиться тоже по-разному и тратить на него усилия и деньги или не обращать на него внимания как на что-то доставшееся нам даром", - сказал Стрельников и выразил надежду, что фестиваль положит начало модному тренду осознанного отношения к собственному здоровью.

На фестивале ожидается участие 250 человек – представителей предпринимательской, творческой, общественной и интеллектуальной элит Украины для формирования экосистемы, в которой здоровье становится первичной ценностью, главным ресурсом и надежным фундаментом для развитя Украины, заявили его организаторы.

На фестивале будут представлены шесть премиальных украинских сообществ: H Club (акцент - влияние), CEO Club Ukraine (акцент - репутация), Young Business Club (акцент – молодая энергия предпринимательства), The Aspen Institute Kyiv Alumni Club (акцент - интеллект), Executive Club Ukraine (акцент – управление топ-менеджмента), и A Club (акцент – финансовый уровень).

В рамках фестиваля ожидается выступление 30 спикеров (международные эксперты в биохакинге, профессионалы в управлении здоровьем), а лидеры мнений поделятся экспертизой и личным опытом трансформаций.

Кроме теории и практики на фестивале гостям будут предложены различные развлечения.

При этом Ханенко подчеркнул, что у участников будет полная свобода выбора и каждый сможет представть свою программу.

По его словам, на фестиваль уже продаются билеты. Первые билеты или так называемые early birds tickets стоят 300, 400 и 500 евро.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/87969-press-konferenciya-v-unian-po-sluchayu-provedeniya-v-ukraine-pervogo-festivalya-po-biohakingu.html