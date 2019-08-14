Украине для противодействия кибератакам на бизнес необходимо усовершенствовать законодательство – эксперты (видео)

Как отмечают эксперты, в Украине на сегодня нет алгоритма противодействия таким атакам.

Киев. 14 августа. УНИАН. Украине для противодействия кибератакам на бизнес необходимо усовершенствовать законодательство и повышать финансово-техническую грамотность населения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава рекламной компании «Амиллидиус» Богдан Терзи, клиенты которого неоднократно подвергались незаконным действиям мошенников в этой сфере.

«Кибермошенничество набирает обороты. Основные причины – недостаточная законодательная база и низкий уровень финансовой грамотности населения. Мы хотим сделать так, чтобы у всего украинского бизнеса был четкий алгоритм того, как необходимо защищаться в случае кибератак», - сказал он.

Терзи рассказал, что в интернете распространена схема, в которой мошенники генерируют негативные статьи о компаниях и требуют деньги за их удаление. Жертвой такой схемы стал их клиент, группа компаний "Центр Биржевых Технологий" (ЦБТ).

По его словам, например, в США или Европе действия злоумышленников в сфере кибератак благодаря законодательному регулированию не представляются возможными. В то же время, в Украине бизнес не имеет четкого алгоритма действий для таких случаев.

В качестве мер противодействия Терзи предложил бизнесу объединяться для защиты своих интересов, писать больше жалоб администрациям интернет-ресурсов, с которых совершают свои действия злоумышленники.

«Мы написали обращения во многие структуры… Мы написали в киберполицию, СБУ и написали обращение к президенту. То, чего мы хотим на самом деле – это получить четкий алгоритм противодействия разного рода кибератакам. Не только для себя, но и для бизнеса», - отметил Терзи.

Присутствующий на пресс-конференции глава группы компаний «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Богдан Троцько отметил, что в Украине повышению финансовой грамотности населения не уделяется достаточно внимания. Так, наша страна занимает последнее место в Европе по этому показателю.

«Если граждане нашей страны будут финансово грамотны, то здесь не будет места мошенникам. Мошенникам будет очень сложно ввести в заблуждение человека, который финансово грамотен и разбирается в финансах», - пояснил он.

По словам управляющего партнера группы компаний «Центр биржевых технологий» Максима Рудика, действия мошенников портят репутацию бизнеса и осложняют работу отдельных компаний, что стимулирует ЦБТ внедрять проекты по повышению финансовой грамотности.

«Для ЦБТ социальная ответственность бизнеса – не просто слова, а реальные действия. У нас есть благотворительные проекты, мы повышаем финансовую грамотность населения и плотно сотрудничаем с украинскими ВУЗами», - сказал Рудик.

Как сообщал УНИАН, в феврале ЦБТ совместно с рядом украинских вузов разработал социально направленный проект по повышению финансовой грамотности для студентов Украины.

Справка УНИАН. Международная группа компаний "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) - это консалтинговая компания, которая проводит обучение работе на международных финансовых рынках.