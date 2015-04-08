«Киевметрополитен» ликвидирует МАФы незаконными методами - предприниматели

Киев. 8 апреля УНИАН. Руководство «Киевметрополитена» применяет незаконные методы для ликвидации МАФов на территории столичной подземки и в дальнейшем намерено заменить их владельцев недобросовестными бизнесменами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители общественной организации «Владельцы малых архитектурных форм в метрополитене».

«Мы получили од администрации метрополитена письма с требованием убрать наши торговые конструкции, со ссылкой во всех письмах на один единственный пункт – якобы нарушение пункта пожарной безопасности», – сообщила в ходе пресс-конференции Светлана Подлесная, которая осуществляет предпринимательскую деятельность в метрополитене 16 лет.

При этом она отметила, что согласно отчетам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предпринимательская деятельность на территории метрополитена соответствует всем требованиям техники безопасности.

«3 марта 2015 года в ответ на наше обращение, ГСЧС отметила, что считает возможным функционирование объектов коммерческого, торгового, а также социально-бытового назначения на станциях киевского метрополитена, которые были спроектированы и построены в соответствии с проектной документацией», - сообщила Подлесная.

По словам предпринимателей, при действующих до 1 мая текущего года договорах аренды, руководство метрополитена осуществляет целенаправленное давление на владельцев МАФов незаконными методами.

«У нас уже десять дней как отключен свет», - сообщила Подлесная и добавила, что на предпринимателей также давят угрозами ликвидации их торговых точек в ночное время, без всякого предупреждения.

В то же время, присутствовавший на пресс-конференции Сергей Евтушенко, осуществляющий предпринимательскую деятельность в метро на протяжении 15 лет, заявил, что данные меры применяются руководством метрополитена с целью вытеснения легальных торговцев и последующей их замены на недобросовестных бизнесменов.

«Такими методами хотят заменить честных предпринимателей, которые официально платят деньги в бюджет, на других, которые будут платить в карманы коррумпированным чиновникам», - сказал он.

При этом Евтушенко сообщил, что общие отчисления в городской бюджет Киева от владельцев МАФов составляют около 30 млн грн в год, что в условиях убыточности метрополитена может быть существенной финансовой помощью для предприятия.

Как отметил предприниматель Сергей Артеменко, который занимается торговлей в метро уже 20 лет, давление на владельцев МАФов резко усилилось сразу после смены руководства «Киевского метрополитена».

«Новый начальник метрополитена начал с того, что на первой же пресс-конференции он заявил, что запретит и разгонит торговлю в метрополитене», - сообщил Артеменко.

Артеменко также отметил, в отличии от нового начальства метрополитена, предыдущее руководство активно проводило активную коммуникацию с предпринимателями по всем возникающим вопросам.

«10 лет назад руководитель метро раз в полгода проводил общее собрание в метрополитене, на котором присутствовали и предприниматели, и начальники служб и станций. Он говорил, что мы большая семья, работаем в одном месте, и, если есть какие-то проблемы чтобы обращались к нему. Предприниматели приходили к нему – и вопрос решался», - сказал он и добавил, что сейчас общение с метрополитеном происходит или с помощью депутатов КГГА или по почте.

Требования предпринимателей к метрополитену заключаются лишь в прекращении давления и предоставлении возможности продолжать работу в условиях соблюдения имеющихся правил.

«Наше требование только одно – это включение света и продление договоров аренды на взаимовыгодных условиях. Без выкручивания рук и поднятия аренды в несколько раз», - резюмировал Евтушенко.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября мэр Киева Виталий Кличко заверял, что в столице останутся только законно установленные и нужные киевлянам МАФы. Он сообщил, что встречался с представителями этого бизнеса и довел до их сведения намерения властей навести порядок в этой сфере. По словам мэра, тем владельцам МАФов, кто готов вести бизнес без нарушений и с учетом интересов города, будет предоставлена такая возможность. В планах городских властей оставить в столице до 7 тыс. МАФов. Сейчас их количество оценивается примерно в 20 000.