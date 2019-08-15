Экспедиторская компания «Макотрейдинг» призывает новое руководство таможенной службы прекратить давление на компанию и остановить коррупцию на Одесской таможне (видео, фото)

Задержка грузов может длиться от двух до четырех недель, которая также приводит к порче тканей, потере надлежащего товарного вида и неудовлетворенности уровнем сервиса брокерских услуг со стороны клиента.

Киев. 15 августа. УНИАН. Предоставляющая таможенно-брокерские и экспедиторские услуги украинская компания «Макотрейдинг» заявила об искусственном блокировании своей работы при таможенном оформлении тканей на Одесской таможне, в связи с чем призывает новое руководство Государственной таможенной службы Украины (ГФС) прекратить давление на компанию и остановить коррупцию на таможне, которая имеет место при оформлении грузов.

В частности, как сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора компании «Макотрейдинг» Виктория Пикшрене, на сегодня контейнеры компании с тканями простаивают на таможенном терминале в Одессе, оформление груза сознательно тормозится чиновниками.

«По нашей информации, на сегодняшний день руководство Одесской таможни лоббирует интересы по таможенному оформлению определенных брокеров, которые работают на Одесской таможне. Один из этих фактов очень хорошо просматривается по работе в оформлении тканей. Примерно 90-95% рынка тканей, которые импортируются в Украину, оформляются на одном и том же таможенном терминале №1 таможенный пост "Черноморский»... Мы бы хотели, чтобы новое руководство таможни нас услышало, обратило на это внимание, и провело служебное расследование. Как участникам рынка, нам не интересно, чтобы руководство таможни лоббировало интересы отдельных брокеров, все должны работать согласно таможенному кодексу, - сообщила Пикшрене.

Она также добавила, что в случае отсутствия реакции со стороны таможенной службы, компания будет обращаться в Госбюро расследований с просьбой инициировать проверку.

В частности, по ее словам, любой брокер, который обслуживает клиента по предоставлению услуг импорта тканей, попадет под определенное давление со стороны таможни, которое проявляется в досмотрах груза, отборе образцов и других видах проверок.

«Это все делается с целью того, чтобы сроки оформления тканей были затянуты, чтоб брокер предоставлял некачественный сервис, чтобы попадал на дополнительные расходы, чтобы ему не интересно было брать в оформление именно эту группу товаров», - сообщила Пикшрене, добавив, что задержка грузов может длиться от двух до четырех недель, которая также приводит к порче тканей, потере надлежащего товарного вида и неудовлетворенности уровнем сервиса брокерских услуг со стороны клиента.

«В совокупности дополнительные расходы за простой, работу грузчиков и так далее получаются от 500 до 1000 долл. на один контейнер. Конечно, ни один импортер не будет работать с таможенным брокером, у которого декларация стоит 1000 долл., когда она стоит на рынке Украины 100 долларов… На каждом контейнере от 800 до 1000 долл. в платежах – это разница, которую себе оставляет брокер, оформляющий эти грузы. Наверное, этих денег с каждого контейнера хватает, чтобы заинтересовать и руководителя таможни, и еще других участников процесса», – подчеркнула она.

Пикшрене также отметила, что 14 августа экспедиторы провели акцию протеста под стенами Государственной фискальной службы, где требовали от чиновников разобраться в ситуации, сложившейся на Одесской таможне.

Как сообщал УНИАН, в середине июля украинская компания «Макотрейдинг» совместно с другими экспедиторами и брокерами сообщила о создании общественной инициативы «Таможенный пульс» с целью борьбы со злоупотреблениями в таможенных органах и защиты прав «белого» бизнеса.

В начале июля заместитель директора компании «Макотрейдинг» Виктория Пикшрене заявила, что длительная задержка контейнеров с товарами на Одесской таможне приводит к недостачам и порче, на что жалуются экспедиторы и брокеры. По словам экспедиторов, работающих на Одесской таможне, от "белого" бизнеса требуют взятки, искусственно создают препятствия и блокируют работу украинских предприятий.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/87999-v-unian-proshla-press-konferenciya-ekspeditorov-otnositelno-situacii-s-blokirovaniem-raboty-belogo-biznesa-na-odesskiy-tamozhni.html