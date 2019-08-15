Движение «За трансплантации» подготовило новой власти предложения по запуску системы трансплантации органов в Украине (видео)

Представители общественности заявляют, что основная проблема в Украине на этом направлении лечения - это отсутствие в медучреждениях оборудования, которое позволяет констатировать смерть мозга донора для последующего извлечения органов.

Киев. 15 августа. УНИАН. Национальное движение «За трансплантации» подготовило для нового руководства страны предложения, реализация которых должна запустить систему трансплантации органов в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель общественной организации «Национальное движение «За трансплантации» Юрий Андреев.

Он заявил, что по результатам собранных организацией данных, основная проблема в Украине на этом направлении лечения - это отсутствие в медицинских учреждениях оборудования, которое позволяет констатировать смерть мозга донора для последующего извлечения органов.

Андреев при этом подчеркнул, что в стране есть достаточная законодательная база, есть финансирование, профессиональные кадры.

«Команда Министерства здравоохранения имела 3 года, чтобы запустить систему трансплантации в Украине. Но все эти годы мы слышали только красивые обещания, что вот-вот, со следующего года у нас все заработает. А вне эфира остается жизнь тысяч людей, нуждающихся в трансплантации органов. Эти люди брошены на произвол судьбы в собственной стране», - подчеркнул он.

По словам Андреева, два года подряд действует государственная программа по реализации пилотного проекта по изменению механизма финансирования финансового обеспечения оперативного лечения с трансплантацией органов и других анатомических материалов. В прошлом и в этом году на программу было выделено по 112 млн грн.

«В прошлом году средства были распределены между четырьмя учреждениями здравоохранения и закуплено оборудование. Перечень оборудования для закупки был утвержден постановлением правительства - это оборудование для четырех центров трансплантации - Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова (Киев), Запорожская городская больница, Национальный институт рака (Киев) и "Охматдет" (Киев). Две больницы проводят трансплантацию органов, две - занимаются трансплантацией костного мозга», - отметил он.

При этом Андреев подчеркнул, что, согласно постановлению № 695 от 2000 года, есть около 200 медучреждений, которые могут заниматься в Украине деятельностью, связанной с трансплантацией.

«Начинается трансплантация в реанимации, где констатируют смерть мозга, где проводят беседу с родственниками умершего на предмет изъятия органов. И далее больницы должны связываться с координационным центром трансплантации и передавать органы в больницы, которые пересаживают почки, сердца и др. К сожалению, эта система у нас не работает. ... Каким образом в Институте Шалимова или Институте сердца появится донорский орган, если в украинских больницах, имеющих право изымать эти органы, нет оборудования для констатации смерти мозга?» - отметил председатель общественной организации.

Он сообщил, что ОО сделала запросы во все более 200 аккредитованных больниц относительно того, почему они не принимают участия в трансплантациях. «Каждая больница дала четкий ответ, почему у них не проводится констатация смерти мозга и почему они не извлекают органы. И мы были в шоке, потому что в действительности в большинстве из них отсутствует аппаратура для констатации смерти мозга. Некоторые отвечали, что не имеют сотрудничества и связей с Институтом трансплантации - Шалимова, Институтом сердца, и они просто не знают, куда органы передавать после удаления. А это сотрудничество должен был бы наладить координационный центр, который у нас есть с 2000 года, но он не работает», - заявил Андреев.

По его словам, исправить ситуацию просто, если есть видение ситуации и политическая воля. «Не проблема в законе, проблема в том, что в реанимационных отделениях отсутствует оборудование. Вот настоящая проблема, почему у нас нет трупной трансплантации. Все наши предложения мы подготовили нашему новому правительству, парламенту и президенту, полностью со всеми данными по больницам. Единственное, что нужно, - это собрать больницы в кучу и обеспечить оборудованием - закупить оборудование для констатации смерти мозга на эти 112 млн грн, которые до сих пор не использованы в 2019 году, чтобы они могли делать изъятие органов», - сказал Андреев.

Он также отметил необходимость работать с врачами. «Надо также проводить работу с главными врачами больниц и относительно их профессиональной подготовки, и относительно выполнения подзаконных актов. Надо запустить работу координационного центра трансплантологии, наладить коммуникацию между медучреждениями», - отметил председатель ОО.

По словам Андреева, в ближайшее время можно создать 5 центров трансплантации, которые в состоянии покрыть потребности всех областей Украины, затем объединить их в единый центр и единую информационную систему.

«У нас сейчас большие надежды, что система заработает. Но для этого нужно работать исполнительной власти. Законодательная власть свое сделала - у нас приняты законы, но они не работают. Прописано все хорошо. Закон хороший, подзаконные акты есть, все постановления действующие, и по ним можно работать. Мы надеемся, что новая власть нас наконец услышит и будет диалог, будет понимание», - отметил он.

По его словам, из-за того, что система не работает, каждый год Украина теряет 5 тыс. своих граждан и большинство из них - это дети.

«Лишь небольшая часть из них, 200-300 человек в год, едет в зарубежные клиники, которые нас принимают. Все остальные теряют шанс», - подчеркнул Андреев.