Создание рынка земли в Украине позволит остановить истощение почв и привлечь инвестиции в аграрную отрасль – эксперты

Киев. 9 апреля. УНИАН. Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и создание рынка земли в Украине позволит урегулировать вопросы собственности земли, остановить истощение почв и привлечь инвестиции в аграрную отрасль.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал генеральный директор консалтинговой компании "Бейкер Тилли Украина" Александр Почкун.

«Для того чтобы сбалансировать вопросы собственности, вопросы обработки земли, вопросы инвестиций – нужно создавать рынок земли», - сказал Почкун.

По его словам, на сегодняшний день вследствие моратория на продажу сельхозземель реальные собственники паев фактически не могут ими распоряжаться по своему усмотрению.

«На сегодняшний день земля является фактически мертвым активом. Но если разобраться более детально, то мертвым он является именно для собственников, потому что на этом активе зарабатывают те, кто обмеривает, регистрирует, обрабатывают, продают права пользования этой землей, но собственник – он лишь владеет бумажкой, которая называется государственный акт на частную собственность. Но на этом довольно часто его права заканчиваются», - добавил Почкун, отметив, что во многих случаях собственники с/х земли даже не могут определять, в какой форме они будут получать арендную плату за пользование своим активом.

Он также подчеркнул, что ситуация с фактическим отсутствием реальных собственников с/х земли приводит к небрежному отношению многих фермеров, обрабатывающих землю, к данному активу, следствием чего является истощение почв.

«Следствием этого является небрежное отношение к земельным ресурсам… Если взять статистическую информацию, которую готовил Всемирный банк, то в год в Украине теряется более 500 млн тонн плодородного грунта», - сказал Почкун.

Кроме того, по словам эксперта, отсутствие реальных прав по распоряжению своей землей ограничивает селян и фермеров в привлечении средств.

С ним согласился присутствовавший на пресс-конференции доктор экономических наук и завкафедрой землеустроительного проектирования Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Андрей Мартын.

Он отметил, что, учитывая реальную стоимость с/х земель в стране, украинские селяне в случае открытия рынка земель потенциально могли бы привлечь около 700 млрд грн инвестиций.

«Украинские селяне на сегодняшний день имеют около 700 млрд грн на руках, которыми они не могут распорядиться, которые могут использоваться как источник привлечения инвестиций», - сказал Мартын.

В свою очередь, глава общественной организации Agro.ReformsUA Олег Проценко в ходе пресс-конференции сообщил, что экспертами организации уже разработан проект «дорожной карты» земельной реформы. При этом Проценко призвал начать широкое и открытое обсуждение данного проекта с целью наработки оптимального варианта данного документа.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года. В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия на протяжении нескольких лет предлагало различные формы оборота земель, основанные преимущественно на арендных отношениях.

В 2013 году Государственное земельное агентство инициировало процесс инвентаризации земель сельхозназначения, однако процесс так и не был завершен из-за отсутствия необходимого финансирования.

В конце марта текущего года президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы и общественность обсудить вопрос формирования рынка земли в Украине.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56013