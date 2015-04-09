Журналистка Андриевская заявляет об отсутствии адекватной реакции властей Украины на возбуждение уголовных дел против крымских журналистов

Киев. 9 апреля. УНИАН. Крымская журналистка Анна Андриевская заявляет об отсутствии адекватной реакции украинских властей на возбуждение ФСБ РФ уголовных дел против ряда крымских журналистов за призывы к посягательству на территориальную целостность РФ.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Реакция на уголовное дело, которое возбуждено в отношении нас, украинских граждан, показательно, поскольку адекватной реакции Государства Украина на это дело так и не поступило до сих пор. Прошел уже месяц, возможно, реакция внутри каких-то ведомств разрабатывается, но мы ее пока не видели и мы остаемся один на один с этой проблемой», - сказала Андриевская.

Она напомнила, что за неделю до того, как были проведены обыски в домах крымских журналистов, президент Украины Петр Порошенко заявил, что дал поручение профильным ведомствам реагировать на все факты нарушения прав человека в Крыму.

«Почему-то это распоряжение не выполняется никем. Независимый медиа-профсоюз Украины, членом комитета которого я являюсь, еще месяц назад направил на имя президента обращение, в котором попросил его публично отреагировать на репрессии в отношении журналистов, на факты ущемления свободы слова, но пока мы не увидели никакой реакции», - добавила Андриевская.

На вопрос, какой реакции крымские журналисты ждут от властей, Андриевская ответила, что «как минимум это должно быть заявление на уровне МИД Украины».

«Министр иностранных дел действительно в тот день, когда проводились обыски, заявил о том, что репрессии против журналистов в Крыму должны быть прекращены, но он это сделал на своей странице в Твиттере. Твиттер - это не официальное заявление МИД. Выразить ноту протеста как минимум», - сказала Андриевская.

По ее мнению, это нужно сделать для того, чтобы оккупанты в Крыму знали, что на любой обыск в доме журналистов, крымских татар, последует реакция, и это будет иметь последствия для тех, кто совершает эти незаконные процессуальные действия.

«Государство Украина сегодня как минимум должно морально выразить гражданам Украины в Крыму свою поддержку и как максимум - защищать наши права в международных судах», - считает Андриевская.

По ее словам, российские власти в Крыму демонстрируют другим журналистам, которые остаются на полуострове, какая судьба их ожидает, если они будут сомневаться в легитимности нынешней крымской власти.

Она отметила, что, учитывая последние события в Крыму, у местных журналистов остается немного вариантов: либо молчать, либо уезжать.

Эксперт Украинской Хельсинской группы по правам человека Сергей Заец считает, что ущемление свободы слова в Крыму отрицательно влияет на ситуацию с правами человека в целом.

«Действия российских властей в Крыму представляют собой вмешательство в права, предусмотренные ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека. При этом обыски и другие действия властей имеют также охлаждающий эффект, стимулируют самоцензуру из страха подвергнуться таким же преследованиям. В итоге многие вопросы замалчиваются, что отрицательно сказывается на общем состоянии реализации всех иных прав и свобод человека в Крыму», - сказал Заяц.

Заместитель председателя Крымской полевой миссии по правам человека Ольга Скрыпник, в свою очередь, заявила, что ситауция со свободой слова в Крыму ухудшилась. «Спустя год после тех событий, которые произошли, мы вынуждены констатировать, что ситуация еще ухудшилась. Используя формальные и неформальные способы, свобода слова ограничивается», - сказала она.

По словам Скрыпник, одной из основных проблем было требование перерегистрации крымских СМИ согласно нормам российского законодательства.

Правозащитники отметили, что, по информации Роскомнадзора, в Крыму до марта 2014 года было около 3 тысяч СМИ, по состоянию на 1 апреля 2015 года перерегистрировались по российским законам только 232.

Как сообщал УНИАН, 13 марта сотрудники ФСБ РФ провели обыск в квартире родителей крымской журналистки Андриевской, которая после так называемого "референдума" о статусе полуострова покинула Крым и сейчас живет в Киеве.

Также обыск прошел в квартире по месту прописки корреспондента «Центра журналистских расследований» Наталии Кокориной в Симферополе.

7 апреля на допрос в ФСБ вызвали бывшую сотрудницу «Центра журналистских расследований» Анну Шайдурову.