Киев. 9 апреля. УНИАН. В Киеве презентовали Украинский центр прямой демократии, целью которого является введение элементов прямой демократии и разработки новых подходов - петиции - в коммуникацию граждан, общества и государственных органов для развития гражданского общества, местного самоуправления и реализации статьи 5 Конституции Украины.

Общую концепцию, цели и задачи центра на пресс-конференции в УНИАН представили председатель правления центра, общественный деятель, координатор общественной кампании «За ответственную власть» Игорь Курус и соучредитель центра, народный депутат первого, второго, третьего созывов Виталий Шевченко.

«Этот центр был создан, чтобы принципы демократии и привлечение людей к контролю за властью могли работать. Мы планируем распространить наши знания и наши инструментарии и на органы местного самоуправления. И со следующей недели мы будем проводить тренинги для людей, особенно общественных активистов», - сообщил Курус.

По его словам, центр будет заниматься как просветительской работой, так и разработкой нормативных актов.

По словам участников пресс-конференции, уже разработан и зарегистрирован законопроект «О вотуме недоверия должностным лицам», в котором прописаны механизмы отзыва депутатов, судей и других должностных лиц.

Они подчеркнули, что в случае принятия законопроекта Верховной Радой граждане будут иметь непосредственное влияние на кадровые решения через инструмент отзыва чиновников не политиками, а гражданами, завоевавшими это право на площадях Украины.

«Мы должны дать инструмент людям ... восстановить коммуникацию между гражданином и властью», - сказал Курус.

*** Статья 5 Конституции Украины - Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56025