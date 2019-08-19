Проблемы беженцев и ВПЛ в Украине связаны с бюрократическими препонами, поиском жилья и трудоустройства - отчет (видео)

Агентство ООН по делам беженцев представило отчет о результатах оценки потребностей беженцев, искателей убежища и внутренне перемещенных лиц в Украине.

Киев. 19 августа. УНИАН. Основные проблемы беженцев, искателей убежища и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине связаны с административными и бюрократическими препонами, поиском жилья и трудоустройства.

Такие выводы исследования актуальных потребностей указанных групп граждан были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие, в частности, заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука, представители неправительственных организаций.

По словам Калхун, в 2019 году для совместной оценки потребностей лиц, с которыми работает агентство, эксперты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) встретились с 184 беженцами и искателями убежища, 86 лицами без гражданства или лицами под угрозой без гражданства, 520 ВПЛ и лицами, пострадавшими от конфликта, включая мужчин, женщин, девочек и мальчиков, членов цыганских и крымскотатарских общин, а также лицами с особыми потребностями (людьми с инвалидностью и лицами, живущих с ВИЧ). Встречи проводились в феврале-марте совместно с представителями партнерских общественных организаций и представителями государственных органов и международных организаций.

«Во время этих встреч мы сконцентрировали наш диалог на двух основных темах: первая - как люди сами видят долгосрочные решения для себя, в первую очередь в сфере интеграции; вторая - как УВКБ ООН может улучшить свои механизмы обратной связи с лицами, которыми мы занимаемся», - сказала она.

Комментируя отчет, представитель ООН отметила, что одним из принципов эффективной гуманитарной помощи является то, что гуманитарные работники должны находиться рядом с людьми, которым направлена помощь.

«Мы должны слушать и слышать тех, кто пострадал, мы должны вместе с ними ставить приоритеты для нашей работы и искать решения. Поэтому для нас как гуманитарных работников оценка сферы потребностей является очень важным процессом», - подчеркнула Калхун.

Она отметила, что Агентство ООН по делам беженцев во всех странах, где работает, регулярно проводит такую оценку: «На основании именно этой информации, которую мы получаем от людей, наше агентство планирует свою работу».

Она сообщила, что предусмотренное Агентством ООН на текущий год финансирование проектов помощи беженцам, искателям убежища и ВПЛ в Украине составляет 28,3 млн долларов. В настоящее время профинансирована треть этой суммы.

По словам Туки, огромное количество проблем из года в год повторяются.

«К сожалению, со стороны государства внимания для решения этих проблем уделяется недостаточно, а иногда, даже я сталкивался с тем, что государственные органы, привыкнув к многолетней помощи со стороны наших международных партнеров, фактически самоустранились от решения проблем», - отметил он.

Тука констатирует, что проблем не становится меньше из года в год, огромное количество переселенцев остаются без внимания как центральных органов власти, так и местных. В частности, показательна ситуация с обеспечением переселенцев жильем.

«По опросу среди проблем первое место постоянно занимает проблема жилья, а второе и третье место делятся - и в основном это трудоустройство и получение социальных услуг, в том числе по здравоохранению и пенсионному обеспечению», - отметил заместитель профильного министра.

Во время презентации нынешнего отчета Агентства ООН отмечалось, что люди, которые являются внутренне перемещенными лицами из числа тех, кто проживает вдоль линии разграничения, называли основными проблемами: обеспечение жильем; вопросы безопасности; из-за разрушенной инфраструктуры проблема с доступом к медицинским услугам; сложности с пересечением КПВВ также из-за разрушенных дорог; проблемы доступа к базовым средствам существования и вопрос безработицы; усложненный доступ к получению документов из-за отсутствия офисов миграционной службы вдоль линии разграничения.

Из числа ВПЛ, проживающих в других областях Украины, 80% назвали вопросом номер один проблему постоянного жилья. Часть участников опроса заявляли, что чувствуют себя дискриминированными, в частности, старики - в вопросе пенсионного обеспечения, а студенты сказали, что им было отказано в предоставлении образовательных грантов из-за факта их перемещения.

«Усложнение процедуры получения паспортов для выезда за границу - лица с крымской пропиской отметили, что подвергаются дискриминации, поскольку к ним относятся как к резидентам. Также наши респонденты упоминали вопрос о возможности голосовать на местных выборах и на выборах в парламент по мажоритарным спискам», - отметила представительница Агентства ООН по делам беженцев, представляя отчет.

Сообщается, что беженцы и искатели убежища назвали в 2019 году основными проблемами: несовершенство процедуры оформления, проблемы с переводом, ухудшение доступа к медицинским услугам в последнее время, трудности в сфере трудоустройства и самообеспечения.

Гуманитарные представители отметили, что все целевые группы призвали правительство, международные организации, гражданское общество и местные общины поддержать их интеграцию в толерантное и недискриминационное общество.

Как заверила первый заместитель Главы Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, отчет станет «дорожной картой» на ближайший год работы, «для того чтобы двигаться дальше и шаг за шагом решать проблемы как беженцев, так и внутренне перемещенных лиц».