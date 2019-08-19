Украина для успешной борьбы с АЧС должна внедрить механизм компенсаций свинокомплексам в случае выявления заболевания - эксперт (видео)

Вопрос компенсации свиноводческим предприятиям за уничтоженных из-за АЧС свиней остается нерешенным в течение последних семи лет.

Киев. 19 августа. УНИАН. Украина для успешной борьбы с опасным вирусным заболеванием животных - африканской чумой свиней (АЧС) - должна разработать и внедрить механизм компенсаций свинокомплексам в случае выявления у них этого заболевания.

Об этом сообщил генеральный директор общественного союза "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко на пресс-конференции в УНИАН.

"Пока нет механизма компенсаций, поголовье, инфицированное вирусом АЧС, фактически приводит к закрытию бизнеса. Потому что речь идет о миллионных убытках. Поэтому первым шагом, безусловно, должен быть запуск механизма компенсаций", - сказал Бабенко.

По словам Бабенко, на сегодняшний день не существует достаточно эффективных вакцин от этого заболевания, хотя в мире ведутся их разработки. На сегодняшний же день при выявлении АЧС на свиноводческом предприятии поголовье свиней на нем подлежит уничтожению. При этом, подчеркнул Бабенко, вопрос компенсации свиноводческим предприятиям за уничтоженных свиней в случае АЧС остается нерешенным в течение последних семи лет. По его словам, Украина - одна из немногих стран в Европе, где не разработан и не запущен механизм компенсации за уничтоженных в связи с АЧС свиней.

При этом, по словам директора Института ветеринарной медицины Национальной аграрной академии наук Сергея Нычика, в Украине, в отличие от большинства стран Европы, большая часть случаев АЧС регистрируется среди домашних свиней - 73,5%, в то время как среди диких - 22,1%. Так, отметил Нычик, наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям термически не обработанных пищевых отходов домашней кухни, пищеблоков и столовых, которые использовали зараженное вирусом мясо, а также зараженных комбикормов и зернопродуктов, которые не прошли термическую обработку.

Как сообщил Бабенко в комментарии УНИАН, эффективный механизм компенсаций свинокомплексам потерянного из-за АЧС поголовья может заключаться как в предоставлении страхования, так и в предоставлении компенсационных средств на каждую голову потерянного поголовья.

"Они (компенсации - УНИАН) должны отвечать рыночной стоимости животных. Хотя в разговорах с некоторыми владельцами свинокомплексов звучит мнение, что нам хотя бы пятьдесят процентов стоимости компенсировали... Но практика в странах мира - это когда оплачивают полную рыночную стоимость", - подчеркнул Бабенко.

Он также добавил, что для борьбы с распространением вируса АЧС на территории Украины был создан общественный союз "Центр повышения эффективности в животноводстве". Среди дальнейших шагов общественного союза в вопросе борьбы с АЧС Бабенко назвал привлечение участников общественного союза к членству в наблюдательных советах при Госпродпотребслужбе для усиления общественного контроля в вопросах распространения этого заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации свиноводов Украины, количество свинохозяйств в Украине до 2025 года может сократиться с 1,7 тыс. до 1 тыс.

Согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 145.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.