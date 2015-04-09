Целиакия поражает каждого сотого человека – медики

Киев. 9 апреля. УНИАН. Целиакия – болезнь, которая поражает каждого сотого человека.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила вице-президент Всеукраинской общественной организации «Украинское общество целиакии» профессор Елена Губская.

Она отметила, что целиакия – болезнь, распространенность которой высокая, а диагностировать ее достаточно сложно.

«Целиакия еще до недавнего времени считалась редкой болезнью. Однако представление ученых о ней в последнее время поменялось… недавно целиакию убрали из разряда редких заболеваний. Целиакия поражает каждого сотого человека. Это заболевание отвечает критериям ВОЗ относительно массового обследования населения», - сказала Губская.

По словам медика, причины возникновения целиакии – наследственность (генетическая предрасположенность) и полная непереносимость злаковых. «Это болезнь, которую сложно клинически диагностировать. Клинически выявить целиакию можно лишь у 20 и менее процентов всех болеющих целиакией людей. Если у человека хроническая диарея, если он постоянно теряет вес, истощается, у детей это нарушение в развитии, отставание в весе, росте. Тогда велика вероятность, что это классическая целиакия. Все остальные случаи – атипичные, или стертые, которые клинически даже заподозрить невозможно. Поэтому массовый скриннинг абсолютно необходим», - считает медик.

В то же время Губская отметила, что целиакия практически излечима.

«И дети, и взрослые при лечении могут становиться практически здоровыми, полноценными гражданами общества, которые не нуждаются даже в медикаментозном лечении. В то же время осложнения нелеченной целиакии – различные виды анемии, повторные переломы, лимфомы, тонкокишечные онкологические заболевания. Больные дети отстают и в физическом, и психическом развитии. То есть, вовремя выявленная целиакия – это первичная профилактика очень тяжелых болезней», - сказала Губская.

В свою очередь профессор Вячеслав Передерий также акцентировал, что целиакия распространенное заболевание, которое в Украине почти не диагностируют.

«Масштабы этой проблемы грандиозны. Минимально этой болезнью страдает 1% в популяции. А непереносимость глютена без целиакии - до 40% людей. В Украине нет ни одной лаборатории, которая бы поставила диагноз «целиакия», диагностировали целиакию. Патологоанатомы не знают, как смотреть эти биопсии. В Киеве мы работаем только с одним человеком. Это очень большая проблема», - убежден профессор.

Также Передерий подчеркнул, что люди с целиакией не должны служить в армии.

«Это даже не должно обсуждаться. В цивилизованном мире есть поддержка таких людей», - отметил профессор.

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее пищеварительный канал генетически предрасположенных лиц, имеющих непереносимость основного белка злаков (глютена). Целиакия вызывает хроническое воспаление слизистой оболочки тонкой кишки, ведущее к ее атрофии, мальабсорбции и, как следствие, возникновению разнообразной клинической симптоматики с возможностью полного восстановления архитектоники органа в ответ на прекращение контакта с глютеном (так называемую безглютеновую диету).