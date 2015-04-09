Общественность предлагает на должность вице-премьер-министра по евроинтеграции кандидатуры Качки и Зеркаль

Киев. 9 апреля. УНИАН. Общественность предлагает на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции кандидатуры и.о. президента Американской торговой палаты Тараса Качки и заместителя министра иностранных дел по евроинтеграции Елены Зеркаль.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор информационной кампании «Сильнее вместе!» Любовь Акуленко.

По ее словам, представители «Реанимационногох пакета реформ» и информационной кампании «Сильнее вместе!» вместе с экспертами-евроинтеграторами выработали критерии, по которым провели общественный отбор кандидатов на эту должность. По результатам отбора в список претендентов на эту должность были включены: Качка, Зеркаль, а также директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции в 2008-2010 годах Вадим Трюхан, представитель Украины при ЕС Константин Елисеев и правительственный уполномоченный по вопросам этнонациональной политики Геннадий Друзенко.

«Сильнейшими сейчас являются две кандидатуры: Елена Зеркаль и Тарас Качка, и мы публично предлагаем, чтобы премьер-министр выбирал из них. Это не политики, это люди, которые очень долго работали в сфере европейской интеграции, это люди, которые наизусть знают Соглашение об ассоциации, и эти люди за руку заведут наш бизнес на рынок ЕС », - сказала Акуленко, отметив, что «от политиков мы устали, мы хотим профессиональных людей на этой должности».

По ее словам, ключевыми требованиями к кандидатам являются наличие фундаментальных профильных знаний, понимание приоритетов новой экономической и торговой географии Украины, умение вести диалог с институтами Евросоюза на высшем уровне.

Акуленко отметила, что сегодня в Украине нет политической фигуры, которая бы отвечала за имплементацию соглашения и осуществление соответствующих секторальных реформ.

Менеджер по коммуникациям «Реанимационного пакета реформ» Андрей Андрушкив заявил, что для продвижения реформ в Украине на пути в ЕС вице-премьер-министр по евроинтеграции должен работать оперативно и слаженно с различными институтами.

«Офис вице-премьера с компетентным руководителем, а не политическим назначенцем, должен стать такой структурой, которая позволит Украине воспользоваться преимуществами соглашения», - сказал он.

Акуленко призвала коалицию народных депутатов в Верховной Раде и премьер-министра принять во внимание озвученные предложения и определить кандидатуру вице-премьера до саммита Украина - ЕС, который запланирован на 27 апреля.

«У нас есть прекрасное предложение, чтобы премьер-министр объявил на саммите, что он назначает вице-премьера по вопросам евроинтеграции», - сказала она.