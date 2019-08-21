Зоозащитники инициируют учреждение в аппарате президента Украины должности Уполномоченного по правам и защите животных (видео)

Активисты обеспокоены юридической безнаказанностью и судебной волокитой по делам наказания живодеров в Украине.

Киев. 21 августа. УНИАН. Зоозащитники просят президента Украины Владимира Зеленского учредить должность Уполномоченного по правам и защите животных в Украине.

Об этом сообщила зоозащитник и волонтер, председатель ОО «Эко-логика» Инна Станишевская на пресс-конференции в УНИАН на тему «Живодерство в Украине - угроза для бездомных животных и цивилизованного общества».

«Проблема (живодерства - УНИАН) существует из-за отсутствия политической воли и несовершенства нашего законодательства. Мы знаем кто виноват, и знаем, что делать, но нас никто не слышит. Главный «пробел» - это категорическое нежелание Кабинета министров и бывшего президента имплементировать Европейскую конвенцию по защите животных, которая была ратифицирована Верховной Радой еще в 2013 году», - отметила Станишевская.

В то же время она выразила надежду, что новые власти страны отреагирует на заявления зоозащитников.

«Я хочу обратиться в первую очередь к президенту Зеленскому с просьбой обратить внимание на большие проблемы в зоозащитной сфере. Мы предлагаем создать при аппарате на общественных началах должность Уполномоченного по правам животных, чтобы мы хоть как-то приблизились к европейским ценностям», - сказала зоозащитница.

По ее словам, совместными усилиями нескольких общественных организаций, волонтеров разработана Концепция выгодного и гуманного сосуществования людей и животных в украинских городах. «Здесь мы осветили все проблемы и дали все решения», - заявила Станишевская.

Она также добавила, что есть потребность в создании при ВРУ отдельного комитета по зоозащите.

Все озвученные предложения, по словам волонтера, планируется в письменной форме передать чиновникам, которые ответственны по этим вопросам и могут влиять на ситуацию.

Как отмечалось, зоозащитники обеспокоены юридической безнаказанностью и судебной волокитой по делам наказания живодеров в Украине. Приводились примеры самых громких дел последних лет по убийству и издевательству над собаками и другими животными, в частности, упоминалась дело догхантеров Алексея Святогора; громкое дело жестокого избиения в Киеве собаки Ромашки; дело полицейского из Кривого Рога, по которому собрана обвинительная база, но прокуроры «заблокировали досудебное расследование, подозрение не вручено и особо опасный живодер на свободе».

Зоозащитники подчеркнули важность изменения ситуации и ментальности украинского общества, чтобы оно относилось к «братьям меньшим, как к братьям равным».

Как отметила зоозащитник, волонтер Наталья Кислюк, исследования психологов в разных странах мира показывают статистику, многие маньяки, убийцы, насильники начинали свое жестокое обращение с животных.

«Известный специалист в мире по серийным убийствам изс ФБР Джон Дуглас утверждал, что поджоги и жестокость к животным - это два из трех сигналов, которые говорят, что человек может стать серийным убийцей. Жестокость, которую трудно понять нормальному человеку, - аномалия независимо от того, в отношении кого она проявляется, требует прекращения уже на ранних стадиях», - отметила волонтер.

Она обратила внимание, что физическая жестокость к животным может быть из-за психологических отклонений - то есть человек, вероятно, болен и нуждается в принудительном лечении, или из-за «морального помешательства».

«Это означает, что у человека отсутствует понятие самой морали. Оказывается, такое отклонение у людей бывает тогда, когда общество подобным ситуациям, явлениям ничего не противопоставляет, когда безразлично. И когда подобные случаи приобретают характер закономерности, то пора бить тревогу», -подчеркнула Кислюк.

Со своей стороны, зоозащитник и волонтер Юлия Каданцева добавила, что на сегодняшний день в Америке существует база потенциальных убийц, в которую с 2016 года вносят в том числе людей, убивающих животных.

Бизнесмен, зоозащитник, учредитель проектов - iHelpDog, Уступи дорогу, Зоополиция, Быстрая Собачья помощь для кошек и собак, которые живут на улице, Эльшан Мехтиев призвал граждан к ответственности за «четверолапых» и обратился к представителям СМИ максимально активно участвовать в информировании о ситуации в сфере зоозащиты.