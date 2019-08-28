Аграрии призывают новое правительство снизить ставку НДС на молочную продукцию до 7% с 20% (видео)

В Украине на сегодня самая высокая ставка НДС на молочные продукты среди стран Европы.

Киев. 28 августа. УНИАН. Украине необходимо снизить ставку НДС на молочные продукты до 7% с 20%, что позволит увеличить спрос и потребление такой продукции. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

"Чем ниже ставка, тем соответственно дешевле стоит продукт для населения, и тем больше этого продукта оно может купить", – сказал он.

"Если обычная ставка НДС в Европе 20%, а в некоторых странах – 28%, то сниженная ставка НДС, которой облагаются там продукты питания, это зачастую 5-7%, просто потому, что они признают, что это вещи, которые в первую очередь необходимы, и зарабатывать на этом даже государству – не совсем этично", – добавил Соколов.

При этом он отметил, что сниженная ставка НДС на молочные продукты в Украине не будет означать увеличение прибыли для бизнеса, поскольку импортные товары также будут облагаться сниженным НДС.

"Условия конкуренции не поменяются, но будет расти спрос, люди будут получать возможность покупать продукты, так что мы считаем, что это действительно надо делать", - подчеркнул Соколов.

Как добавила представитель Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, предыдущий парламент одобрил, однако не принял, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налога на добавленную стоимость для некоторых видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снижение НДС для молочки до 7%.

Она отметила, что ассоциация будет способствовать вынесению законопроекта на рассмотрение новоизбранной Верховной Рады.

Ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе - 20%, 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года народные депутаты от фракции партии «Блок Петра Порошенко» зарегистрировали законопроект, которым предложили снизить ставку НДС с 20% до 7% для производителей сельскохозяйственной продукции.

Он был включен в повестку дня 7 февраля 2019 года, однако не рассматривался парламентом.

По данным Ассоциации производителей молока, молочные продукты в Украине в сентябре могут подорожать на 5%. По итогам августа 2019 года молочная корзина в Украине подорожала на 3%. прибыльность производства молока в 2018 году сократилась на 14,1%.

Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 млн тонн.

Справка УНИАН. Ассоциация производителей молока — добровольная, негосударственная, некоммерческая организация сельскохозяйственных товаропроизводителей, в состав которой входят более 100 хозяйств из всех регионов Украины.

Всеукраинская Аграрная Рада является добровольным, неправительственным объединением, основанным в июне 2014 года для совместной реализации ее членами своих прав, свобод и защиты законных социальных и экономических интересов. Общая площадь земельного фонда членов союза - 2,5 млн га.