Ограничения на импорт удобрений нанесут непоправимый вред аграрной отрасли страны и приведут к существенному росту цен на продукты питания – Всеукраинская аграрная рада (видео)

По словам главы «Всеукраинской аграрной рады», из-за ограничений Украина может остаться без собственной пшеницы, так как ее производство будет нерентабельным.

Киев. 28 августа. УНИАН. Ограничения на импорт удобрений, которые могут быть приняты в рамках начатого Комиссией по международной торговле расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений, нанесут непоправимый вред аграрной отрасли страны и приведут к существенному росту цен на продукты питания.

Об это на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Всеукраинской аграрной рады Андрей Дикун.

Он отметил, что на прошлой неделе Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о проведении расследований в отношении импорта в Украину азотных удобрений и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора и калия, независимо от страны происхождения.

По его словам, такое расследование может привести к подорожанию минеральных удобрений, а также - окончательной монополизации рынка удобрений в Украине.

«Удобрения в себестоимости сельскохозяйственной продукции – 30%. Если цена на удобрения будет подниматься, то у аграриев будет увеличиваться себестоимость, а значит – расти цена… Более того, сегодня при ситуации, которая может получится, мы можем полностью потерять производство пшеницы в Украине», - сказал Дикун.

Также он отметил, что введение ограничений на импорт удобрений может осложнить отношения Украины со странами ЕС, США, Турцией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Китаем и другими странами-производителями удобрений.

«Завтра Украина может остаться без пшеницы. (Решением об ограничениях импорта - УНИАН). Тормозим аграрный сектор, остаемся без некоторых культур, поднимаем цены на прилавках магазинов, ссоримся со всеми нашими международными партнерами», - отметил он.

Дикун сообщил, что аграрии уже направили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он вмешался в ситуацию и не допустил принятия решений, которые могут негативно сказаться на экономике страны.

«Мы обратились от имени аграриев, разных ассоциаций к нашему президенту. Мы понимаем, что это сегодня не его сфера влияния, не он назначал этих чиновников в Министерство экономики, но надеемся, что ему удастся эту вакханалию остановить», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель Союза производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий Сергей Рубан подтвердил опасения Дикуна, добавив, что в стране может возникнуть дефицит некоторых удобрений, если будут введены ограничения.

«Можно уже сейчас говорить, что, скорее всего, у нас будет складываться на ранке монопольное положение, скорее всего, это приведет к росту цены, скорее всего, как минимум, по группе фосфорных удобрений мы будем иметь дефицит», - отметил Рубан.

Также он сообщил, что ограничения могут быть введены уже в ближайшее время, до окончания расследования.

«Комиссия не зря приняла два отдельных решения. Одно решение касалось азотных удобрений, второе – комплексных удобрений. Они понимают, что по азотным удобрениям при окончательном рассмотрении очень сомнительно ввести спецмеры, по комплексным удобрениям – такая вероятность вообще практически равняется нулю. Но сама процедура позволяет ввести ограничения еще до того, как будет доказана необходимость таких ограничений. К сожалению, уже через 20-30 дней могут начаться какие-то ограничительные меры, которые будут влиять на поставки удобрений в Украину и их цену», - сказал Рубан.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле 21 августа провела заседание, по результатам которого возбудила расследование относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений для защиты украинских производителей от недобросовестного и растущего импорта.

В конце июля экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская сообщила, что Антимонопольный комитет Украины 1 августа может принять решение о принудительном разделении химических активов группы компаний Group DF, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу. Однако позднее АМКУ перенес рассмотрение дела о монополии группы компаний Ostchem на сентябрь.

В свою очередь, в пресс-службе Group DF заявили, что предварительные выводы АМКУ построены на недостоверных данных.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).