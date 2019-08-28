Супрун просит Кабмин отсрочить запуск пилотного проекта по 2D-кодировке лекарств на год

Пилотный проект по 2D-кодировке лекарств стартует с 1 сентября этого года, однако в Минздраве отмечают, что это невозможно из-за ряда технических и законодательных причин.

Киев. 28 августа. УНИАН. Кабинет министров Украины должен как можно скорее принять изменения к постановлению о пилотном проекте по 2D-кодировке лекарств, которые позволят перенести его запуск с сентября 2019 года на осень 2020 года, поскольку бизнес еще не готов в нем участвовать. Об этом на пресс-конференции в УНИАН, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

“Мы предлагали, чтобы пилотный проект стартовал этой осенью, но когда подошли сроки, мы услышали, что бизнес еще не готов… Поэтому мы даем год, чтобы бизнес готовился, чтобы все нормативные акты были в порядке и прошла перерегистрация некоторых лекарств”, – сказала Супрун.

“Необходимо, чтобы на уровне Кабмина проголосовали за изменения в постановлении, которое определяет, как пилотный проект будет работать. Мы передаем эту информацию следующему руководству МОЗ и будем надеяться, что вместе с бизнес-ассоциациями, с помощью пациентских и антикоррупционных организаций новое правительство примет правки для отсрочки проекта”, – сказала она.

По ее словам, пилотный проект на добровольных началах сроком на один год должен начаться 1 ноября 2020 года, а с 1 ноября 2021 года 2D-кодировка лекарств должна стать обязательной для всего бизнеса.

Справка УНИАН. Пилотный проект по 2D-кодированию лекарственных средств был утвержден постановлением Кабинета министров №653 от 24 июля 2019 года в рамках Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

В Минздраве отмечали, что такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта до продажи в аптеке - и своевременно реагировать на нарушения. Начало реализации пилотного проекта - 1 сентября 2019 года.

Однако, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, на сегодня в Украине отсутствуют гармонизированные с ЕС требования по кодированию, не внесены необходимые изменения в подзаконные акты, лекарственные средства не промаркированы кодами и, в целом, не функционирует система верификации кодов лекарственных средств.

Ранее в своем обращении к Кабмину Ассоциация предостерегала, что сроки внедрения «пилота» являются нереалистичными из-за отсутствия нормативно-правовой базы и технической готовности к внедрению новой системы.